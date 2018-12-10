Brexit oylaması ertelendi

İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentoda düzenlenmesi planlanan Brexit oylamasının erteleneceğini açıkladı

10 Aralık 2018, Pazartesi 18:43 Son Güncelleme:
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Brexit oylaması ertelendi

Avrupa Adalet Divanı'ndan "İngiltere’nin Brexit’ten vazgeçmesi için geç değil" açıklaması gelince, İngiltere’de Avrupa Birliği yandaşı muhaliflere ve anlaşmayı beğenmeyen iktidardaki milletvekillerine anlaşmayı iptal edebilme ümidi doğdu.

Bu açıklamanın ardından İngiltere Başbakanı Theresa May, yaptığı açıklamada Avam Kamarasında yapılacak Brexit oylamasının erteleneceğini söyledi. 

İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı olan Avam Kamarası yarın İngiltere ile AB arasındaki Brexit anlaşmasını oylayacaktı. 

LONDRA (İHA)

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