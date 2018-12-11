Brezilya’da katedrale silahlı saldırı

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletine bağlı Campinas’da bir katedrale silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın ayin sırasında 2 silahla katedrale girerek etrafa ateş açtığı belirtildi.

OLAYIN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırganın olayın ardından intihar ettiği öğrenildi.

'DUALARINIZA İHTİYACIMIZ VAR'

Campinas Katedralinin başpiskoposu yaptığı açıklamada, "Katedral geçici olarak kapatıldı. Bu derin acı için hepinizin dualarına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili incelemenin sürdürüldüğü bildirildi.