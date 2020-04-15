Brezilyalı bilim insanları corona virüsün fotoğrafını çekti
Brezilya’daki Oswaldo Cruz Vakfı’nda bilim insanları, yeni tip corona virüs SARS-Cov-2’nin sağlıklı hücrelere saldırdığı anların görüldüğü fotoğrafları yayınladı.
15 Nisan 2020, Çarşamba 15:01 Son Güncelleme:
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Brezilyalı virologlar, laboratuvarda geçirimli elektron mikroskobu yardımıyla corona virüsün fotoğraflarını çekti. Görüntülerde virüs partiküllerinin hücreye girişi ve sonrasında çoğalmaya başladığı anlar görülüyor. Çoğalan virüs ise başka hücrelere yayılırken üremeye devam ediyor.
https://twitter.com/Icict_Fiocruz/status/1249689330043498500
Virüs örnekleri ise hasta bir kişinin burun ve boğazından alındı. Oswaldo Cruz Enstitüsü’nden Dbora Ferreira Barreto-Vieira’nın açıklamasına göre, fotoğraflar virüs partiküllerinin biçimi ve boyutunu inceleyebilmelerini sağladı. Ayrıca kullanılan hücrelerin aşı ve ilaçların testleri için uygun olup olmadığı tespit edilebildi.
Barreto-Vieira, “Amacımız bu hücrelerin virüsün çoğalması için uygun olup olmadığını anlamaktı ve öyle olduğunu tespit ettik” dedi.
SARS-CoV-2, 2003 yılında benzer bir salgına sebep olan SARS-CoV virüsünün yeni bir türü olarak niteleniyor.