Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan brownie kek tarifi, evde yapılabilen kolay tariflerden biri. Sevdiklerinize hazırlamak için brownie kek tarifi arıyor ya da nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bütün detaylarıyla brownie kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Brownie kek tarifi

Brownie kek malzemeleri

3 yumurta

1 su bardağı süt

Bir su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Bir buçuk su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Brownie kekin sosu için;

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

Brownie kek yapılışı:

Karıştırma kabında yumurtalar ve şeker köpük köpük olana kadar, mikser yardımıyla çırpalım. Sıvı yağ ve süt eklenerek bir müddet daha çırpılır daha sonra un kakao kabartma tozu ve vanilya eklenir, 3 dakika daha çırpılır. Önceden ısıtılmış 180 derecede fırınımız a kekimizi pişiririz. Sosu için süt şeker ve sıvı yağ ayrı bir tencerede devamlı karıştırılarak pişirilir bir taşım kaynadıktan sonra ocaktan alınır. 5 dakika kadar dinlenen keke sıcak sos her tarafına gelecek şekilde dökülür. Sosun iyice çekmesi için, birkaç saat beklememiz gerekir. Daha sonra buzdolabında bir gece bekletip servis edebilirsiniz.



