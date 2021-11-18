Yemek Brudet nasıl yapılır? MasterChef brudet tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
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Brudet nasıl yapılır? MasterChef brudet tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

Yemek

Brudet nasıl yapılır? MasterChef brudet tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de brudet tarifi yapılıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise brudet tarifi araştırıyor. Peki, brudet nasıl yapılır? Deniz ürünleriyle hazırlayabileceğiniz brudet tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

18 Kasım 2021, Perşembe 11:24 Son Güncelleme:
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Hırvatistan mutfağının popüler lezzetlerinden birisi olan brudet tarifi, farklı deniz mahsullerinin bir araya gelmesiyle yapılır. Peki, brudet nasıl yapılır? Deniz ürünleri sevenlerin afiyetle yiyeceği brudet tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

BRUDET TARİFİ

Brudet malzemeler

  • 900 gr karışık balık ve deniz ürünleri (Beyaz sert balık, yavru tarak, istiridye, karides, midye, kalamar)
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 kutu (800 gr) doğranmış domates
  • 3-4 diş kıyılmış sarımsak
  • 1 yemek kaşığı taze fesleğen
  • 1/2 su bardağı sek beyaz şarap
  • 1 çorba kaşığı taze maydanoz
  • Karabiber
  • Deniz tuzu
  • Safran 

BRUDET YAPILIŞI

Balıkları ve deniz ürünlerini temizleyin ve yıkayın. Beyaz balık 2-3 cm parçalar halinde kesilmelidir. Zeytinyağını ısıtın, sarımsak, fesleğen, maydanoz ve safran ekleyin. 30 saniye pişirin. Sarımsağı koklayabildiğiniz zaman şarabı ekleyin ve 2-3 dakika pişirin. Doğranmış domatesleri, tuzu ve karabiberi ekleyin. 10 dakika pişirin.

Kaynayan domates güvecinde önce balık ve karidesleri ekleyin, kapatın. 3-4 dakika pişirin, karıştırmayın sadece tencereyi sallayın.

Kalamar, yavru tarak, istiridye ve midye ekleyin, örtün. Tekrar kaynatmaya başlayınca 2-3 dakika sonra her şeyi pişirin. Ocaktan alıp maydanoz serpin.

Geleneksel olarak polenta veya güzel rustik ekmek ile servis edilir.

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