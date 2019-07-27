Bu araçtan sağ çıktı!

Bu araçtan sağ çıktı! Burdur'da, kontrolden çıkan minibüs, 4 metre yükseklikten tali yola düştü. Kazada, metal yığınına dönen ve sağ tarafı tamamen çöken minibüsün sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.