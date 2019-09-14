Bu araştırma hem şaşırtıyor hem de korkutuyor

Cesetlerin ölüm anındaki pozisyonunu aradan ne kadar zaman geçerse geçsin koruduğu düşünülüyordu. Ancak Avustralya’daki bir ‘ceset çiftliği’nde kadavralar üzerinde yapılan çalışmalar bunun doğru olmadığını ortaya koydu.

Tüyler ürperten araştırmaya göre; cesetler, ölümden 1 yıl sonra bile hareket ediyor. 17 ay boyunca kameralarla izlenen cesetlerin kururken ve çürürken hareket ettiği görüldü. Cesetlerin en çok kolları hareket ediyor. Vücuda sarılı veya yanda duran kollar düşüyor veya yana doğru açılıyor. Dışarı açılan kol sonra yeniden bedene yaklaşıyor. İnsanların hareket ederek çürüdüğünü gösteren bu rapor, özellikle suç unsuru taşıyan ölümlerin aydınlatılmasında etkili olacak.