Dailymail'in haberine göre araştırmacılar, Covid-19 enfeksiyonunun şiddetini yüzde 20 oranında azaltan bir gen olduğunu keşfetti. Araştırmacılar, bulgularının koronavirüse karşı ilaç geliştirmek için yardımcı olacağını söylüyor. Bu gen aynı zamanda virüsün semptomlarının kişiden kişiye göre neden değişiklik gösterdiğini de açıklıyor. Keşfedilen gen, Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsüyle savaşmak için vücuda protein yapması emrini veriyor.

İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'ndeki araştırmacılara göre bu gen, her 3 Avrupalıdan 1'inde bulunuyor. Bu gen Her 3 Avrupalıdan birinde bulunuyor. Afrika kökenli kişilerin ise her 10'undan 8'inde bulunuyor.

OAS-1 isimli protein, kimse daha uzunsa, o kişinin SARS-CoV-2'den kurtulması o kadar kolay oluyor.

AFRİKALILARIN DNA'SINDA DAHA KOLAY TESPİT EDİLİYOR

Bilim insanlarının amacı OAS1/2/3 bölgesini daraltabilmekti. Afrikalı insanların gen verileri de tam olarak bu noktada devreye girdi. Zira Afrikalılar Avrupalılara kıyasla daha kısa haplotiplere sahipler çünkü gen havuzlarında Neandertal ve Denisova insanlarının etkileri bulunmuyor. Bu nedenle belli özelliklerin sebebi olan varyantlar Afrikalıların DNA'larında Avrupalılara kıyasla daha kolay tespit edilebiliyor.

Araştırmanın yazarlarından Brent Richards, "Genetik risk faktörlerindeki detayların, Covid-19'a karşı geliştireceğimiz ilaçlar için anahtar olduğunu anlamaya başladık" dedi.

YENİ COVID İLAÇLARININ TEMELİ ATILMIŞ OLDU

Rs10774671 G Varyantı üzerinde üzerine yapılması gereken daha çok araştırma bulunuyor. Ancak araştırmacıların ilk yorumlarına göre, varyantın koruma özelliği OAS1 geni üzerindeki etkisinden kaynaklanıyor. Bu etki sayesinde daha uzun bir OAS1 proteini sentezleniyor o da SARS-CoV-2'yi parçalama konusunda sıradan bir OAS1 genine kıyasla daha başarılı oluyor.

Eğer bu öngörü doğruysa bağışıklık sistemini benzer şekilde destekleyecek ve Covid-19'un sonunu getirecek yeni tedaviler geliştirilmesi mümkün olabilecek.