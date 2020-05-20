Bu görüntüler coronadan en çok etkilenen 10 ilimizden birinde çekildi! Adım atacak yer yok
Corona virüsten en çok etkilenen 10 il arasında bulunan Bursa'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle çarşı pazarlarda adım atacak yer kalmadı. Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar sosyal mesafeye bile uymadı.
20 Mayıs 2020, Çarşamba 14:31 Son Güncelleme:
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Bursa’da, corona virüs önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından, cadde ve sokaklar hareketlendi.
0-14 yaş grubundaki çocuklara saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilmesiyle de özellikle çocuklarıyla bayram alışverişi yapmak isteyen aileler yoğunluk oluşturdu.
Çocuklar ve aileleri, 11.00'den itibaren cadde ve sokaklara akın etti. Bazı aileler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi özellikle Bursa Kapalı Çarşı'da çocuklarıyla birlikte alışveriş yaptı.
Çarşıdaki bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.