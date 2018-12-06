Bu hastalık en çok 30-40 yaş grubunu vuruyor

Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu, toplumda en sık görülen mide rahatsılığı olan reflüye, şişmanlık, karın içi basıncın artması, hamilelik, genetik yatkınlık gibi risk faktörlerinin etken olduğunu söyledi. Mide ve bağırsak sistemini etkileyen stresin yanı sıra beslenme alışkanlıklarının da reflü ataklarını tetikleyebildiğini kaydeden Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu, reflü şikayetlerini azaltan ve reflü hastalarının yaşam kalitesini artıran önerilerde bulundu.

STRES VE BESLENME YİNE BAŞROLDE

Reflünün, mide içeriğinin, yukarıya doğru yemek borusuna geri kaçması olduğunu vurgulayan Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu, "Bunun sonucunda midedeki asit ve pepsin yani midede proteinlerin sindirimine yardım eden madde, yemek borusunun alt ucunu tahriş etmekte ve yemek borusu kendini mide asidinden koruyamaz hale gelmektedir. Stresli iş ve yaşam koşullarının yanı sıra modern şehir hayatıyla birlikte geleneksel yemek tarzı da şekil değiştirmiştir. Ev yemeklerinin giderek daha az tüketilmesi, saati değişen öğünler, hazır gıdalar ve fast food tarzı yiyecekler, kahve, çay, gazlı içecekler ve sigara tüketiminin artması, reflü oluşumunda önemli etkenlerdir" dedi.

ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Dr. Tülay Kadıoğlu, reflü hastalarında ağıza acı su gelmesi, göğüs ağrısı, midede ekşime, yutma güçlüğü, öksürük ve ses kısıklığı gibi yaşam kalitesini düşüren sorunlar görüldüğüne işaret etti. Hastalığın tedavi edilmediği ve şikayetlerin kontrol altına alınmadığı durumlarda gece mide içeriğinin solunum yollarına kaçması ile ani uyanmalar, akciğer iltihabı gibi önemli sorunlar da ortaya çıkabildiğine değinen Dr. Tülay Kadıoğlu, "Mide içeriğinin yemek borusunu tahriş etmesine bağlı olarak reflü sorunu olanlarda özofagus kanseri riski de bulunmaktadır. Reflü sorunu olan kişilerin beslenme düzenleri, şikayetlerin kontrol altına alınması sağlar ve hastalığın, vücutta farklı organlara zarar vermesini önemli oranda engeller" dedi.

REFLÜ HASTALARINA ÖNERİLER

Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu, reflü hastalarının kahve, çikolata, baharat, gazlı içecekler, sigara, soğan, sarımsak, yağda kızartılmış yiyecekler, alkol, salça, domates, ekşili yiyeceklerden kaçınması gerektiğini ifade etti. Liften zengin gıdalar, elma, muz, brokoli, havuç, fasulye, kantaron yağı, papatya çayı, peynir gibi reflü şikayetlerini azaltan yiyecek ve içeceklerin tüketilmesini tavsiye eden Dr. Tülay Kadıoğlu, reflü hastalarına doğru beslenme için şu önerilerde bulundu: