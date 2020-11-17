Türkiye Bu ilçe corona virüste Türkiye ortalamasını ikiye katladı

Bu ilçe corona virüste Türkiye ortalamasını ikiye katladı

Türkiye

Bu ilçe corona virüste Türkiye ortalamasını ikiye katladı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Türkiye ortalamasının 2 katı corona virüs vaka artışı görüldü. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında paylaşılan veriler, ilçenin durumunu gözler önüne seriyor.

17 Kasım 2020, Salı 11:52 Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı ve can kayıplar artarken, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde korkutan bir tablo ortaya çıktı. 

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Türkiye ortalamasının 2 katı vaka artışının görüldüğü Lüleburgaz'da, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında paylaşılan veriler, ilçenin durumunu gözler önüne serdi. Her geçen gün artan vaka sayılarına karşı ilçede denetimler de artırıldı.

Bir köy 14 gün karantinaya alındı

İHA'da yer alan habere göre bunun yanı sıra vaka artışında yaşanan yoğunluk nedeniyle Lüleburgaz'a bağlı Sakızköy köyünde, Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 14 gün süre ile karantinaya alındı.

Yetkililer ilçe genelinde corona virüs tedbirlerine azami düzeyde uyulması çağrısında bulundu.

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