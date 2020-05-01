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Türkiye Bu ilimize 2 haftadır corona virüs giremiyor

Bu ilimize 2 haftadır corona virüs giremiyor

Türkiye

Bu ilimize 2 haftadır corona virüs giremiyor

Corona virüse karşı alınan tüm tedbirlere uyan Gümüşhane'de son 2 haftadır corona virüs testi pozitif çıkan hastaya rastlanmadı.

01 Mayıs 2020, Cuma 13:01 Son Güncelleme:
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Gümüşhane'de vatandaşlar, corona virüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyuyor. Vatandaşlar zorunlu olmadıkça evden çıkmayınca meydan, cadde, sokaklar boş kaldı.

Özellikle şehrin en kalabalık noktaları olan Oltanbey Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı'nda belediye temizlik işçileri dışında kimsenin olmadığı görüldü. Belediye işçileri boş cadde ve sokakları temizledi. Tedbirlere uyulan kentte son 2 haftadır corona virüs testi pozitif çıkan hastaya da rastlanılmadı.

Fırıncı İsmail Taşkın, işi dolayısıyla sokağa çıktığını belirterek, "İşimiz olduğu için mecburiyetten geliyoruz. Eğer işimiz olmasaydı bugün evde kalacaktık. Halkımızda evlerinde kalsın" dedi.

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