Dünya Bu ilk olabilir! Covid-19 testleri pozitif çıktı

Bu ilk olabilir! Covid-19 testleri pozitif çıktı

Dünya

Bu ilk olabilir! Covid-19 testleri pozitif çıktı

Belçika’nın Antwerp kentinde bulunan hayvanat bahçesindeki 2 su aygırının Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

04 Aralık 2021, Cumartesi 21:52 Son Güncelleme:
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Belçika’da su aygırları Covid-19’a yakalandı. Antwerp kentinde yer alan hayvanat bahçesinde bulunan 14 yaşındaki Imani ve 41 yaşındaki Hermien adlı 2 su aygırının Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı aktarıldı. Su aygırların virüsü nasıl kaptıkları henüz bilinmezken, hayvanların karantinaya alındığı açıklandı. Yetkililer, su aygırlarının burun akıntısı dışında sağlık durumlarının iyi olduğunu aktararak, Imani ve Hermien’e yapılan Covid-19 testleri negatif çıkana kadar hayvanat bahçesindeki kısıtlamaların sıkılaştırıldığını açıkladı. Su aygırlarının burunları genellikle ıslak olmalarına rağmen veterinerler, hayvanların burunlarındaki akıntıyı fark etmesinin ardından Covid-19 testi yapmaya karar verdiklerini aktardı.

Su aygırlarındaki ilk Covid-19 vakası olabilir

Antwerp Hayvanat Bahçesi Veterineri Francis Vercammen yaptığı açıklamada, "Bildiğim kadarıyla, bu türler arasında kaydedilen ilk bulaş. Dünya genelinde bu virüs çoğunlukla büyük maymunlarda ve kedigillerde görüldü" dedi.

Bu haftanın başlarında Kanada ise, vahşi olarak tanımlanan 3 geyikte Covid-19 tespit edildiğini doğrulamıştı.

İHA

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