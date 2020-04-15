17 Nisan Cumu günü Penti Instagram hesabında başlayacak kutlamalar, dolu dolu bir program ile 23 Nisan'ın son saatlerine kadar sürecek.

Bu karnavalda yok yok!

Penti Young ile tüm çocuklar 23 Nisan challenge'ına davetli! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılına özel resimlerini evlerinin camlarına taşımaya davet edecek olan Penti Young, bu özel resimler ile bir online sergiye de imza atacak. Canlı yayınlar ile günün belirli saatlerinde çocuklara onlarca etkinlik sunacak olan Penti Young, Ezo Sunal’ın seçtiği bayram şarkıları ile çocukların bayram coşkusuna eşlik edecek.

Penti Young'ın 23 Nisan karnavalında ayrıca; masallar oyunlaşacak, eğlenceli ev deneyleri denenecek, patates baskılar ve çoraplardan kuklalar yapılacak, çeşit çeşit ev etkinlikleri önerileri sunulacak.

Pandemi döneminde çocuklar ne hissediyor?

Penti Young, ailelere de özel bir program sunuyor. 'Evde kal’dığımız pandemi günlerinde çocukların psikolojisini daha yakından takip etmek ve neler hissettiklerini anlamak adına ailelere seslenecek olan marka, canlı yayınlarında pedagog ağırlayarak bu özel dönemde onlarında yanında olmaya, #hepbirlikte mesajının altını çizmeye devam edecek.