Moda Bu kez abarttı! Kourtney Kardashian'ın küfürlü tişörtü

Bu kez abarttı! Kourtney Kardashian'ın küfürlü tişörtü

Moda

Bu kez abarttı! Kourtney Kardashian'ın küfürlü tişörtü

Kardashian ailesinin moda söz konusu olunca sınırları zorladığına hepimiz şahit olduk. Ancak Kourtney Kardashian'ın son hamlesi görenleri şaşkına uğrattı. Sevgilisi Travis Barker ile romantik bir akşam yemeğine çıkan Kourtney Kardashian, küfür ve erotik dev yazılarla kaplı bir tişört giydi.

21 Mart 2021, Pazar 15:53 Son Güncelleme:
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Kourtney Kardashian, Blink-182 grubunun bateristi olan sevgilisi Travis Barker ile Malibu'da çıktığı akşam yemeğinde ilginç bir stil tercihi yaptı. Kardashian, uzun siyah bir paltonun altına transparan detayı olan 7 bin 500 liralık Mugler marka bir pantolon giymişti. Ancak esas dikkat çeken parça, Kourtney'in giydiği tişörttü. Zira 41 yaşındaki reality şov yıldızının giydiği beyaz tişörtün üzerinde dev harflerle küfürlü ve erotik cümleler yazıyordu.

Sosyal medyada birçok kullanıcının dikkatini çeken tişörtün üzerindeki yazılar, aslında punk rock grubu The Queers'in 1994 yılında çıkardığı Love Me (Sev beni) adlı şarkının sözleriydi.

Kourtney Kardashian'ın giydiği tişörtle ne mesaj vermek istediği sosyal medyanın da en çok merak ettiği konu oldu.


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