Bu nasıl bir vahşet! Bıçakladı, tüfekle vurdu, evini arabasını ateşe verdi
Muğla'nın Milas ilçesinde bıçaklanan ve av tüfeğiyle vurulan kadın yaşamını yitirdi
Şerafettin G, Milas ilçesinde Ali G. ile evlenen eski eşi Senem G.’nin yaşadığı Akkovanlık Mahallesi’ndeki eve gitti.
YARDIM İSTEMEYE GİDERKEN TÜFEKLE VURDU
Burada, Şerafettin G. çifti bulamayınca evde gördüğü Ali G’nin annesi Şengül G’ye bıçakla saldırdı. Ardından da yaralı halde komşusunun evine giderek yardım isteyen Şengül G’ye av tüfeğiyle ateş açtı.
PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİ VE EVİ ATEŞE VERDİ
Şerafettin G, kadının park halindeki otomobili ile evini ateşe verdikten sonra sonra olay yerinden kaçtı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şengül G. kurtarılamadı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Şengül G’nin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Jandarma ekiplerince olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı.