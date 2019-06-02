Bu nasıl bir vahşet! Bıçakladı, tüfekle vurdu, evini arabasını ateşe verdi

Bu nasıl bir vahşet! Bıçakladı, tüfekle vurdu, evini arabasını ateşe verdi Muğla'nın Milas ilçesinde bıçaklanan ve av tüfeğiyle vurulan kadın yaşamını yitirdi