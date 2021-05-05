Bu ne? (Oyun)

MALZEMELER

Renkli kâğıtlar, boya kalemleri. Yaş: 5-6

NASIL OYNANIR?

Bu oyuna evin içindeki herkes katılabilir. Henüz okuma yazma bilmeyen çocuktan, onun sorularını temsil edecek bir resim çizmesini isteyin. Örneğin “En sevdiğin renk hangisi?” sorusunu çocuk çizerek size göstersin. Siz de kendi sorularınızın resmini çizin. Sorular bittiğinde ve yanıtlar tek tek öğrenildiğinde herkes birbirine en çok şaşırdığı cevabı söylesin.