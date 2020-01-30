Bu odada hamile kalana konaklama bedava
Kanada'da bir otelin başlattığı kampanya çiftleri çocuk sahibi olmaya zorlayacak gibi görünüyor. Eğer eşinizle birlikte bu otelin odasında cinsel birliktelik yaşarsanız ve eşiniz hamile kalırsa 18 yıl boyunca sevgililer gününde bu otelde hiçbir ücret ödemeden konaklayabileceksiniz.
30 Ocak 2020, Perşembe 14:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Oteller, restoranlar sırayla cazip kampanyalarını açıklarken Kanada'da bir otel başlattığı kampanyayla diğerlerinden bir adımı öne çıkıyor. Kanada'nın Victoria bölgesinde bulunan bir otel, müşterilerine şöyle bir teklifle geldi. Eğer bu otelde kaldıkları süre kapsamında partneriniz hamile kalırsa, bundan sonraki 18 yıl boyunca Sevgililer Günü'nde bu otelde konaklamak bedava olacak. Otelin bu kampanyayı aslında 5 yıldır düzenliyor ancak bu yıl talebin oldukça fazla olduğu belirtiliyor.
BUNLARI DA OKUYUN