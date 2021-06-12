Türkiye Bu son görüntüsü oldu! Güvenlik kamerasına yansıdı

Bu son görüntüsü oldu! Güvenlik kamerasına yansıdı

Türkiye

Bu son görüntüsü oldu! Güvenlik kamerasına yansıdı

Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants (33) ölümünden dakikalar önce rezidansa girerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı

12 Haziran 2021, Cumartesi 18:17 Son Güncelleme:
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Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki lüks bir sitede Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın ünlülerin köpek eğitmeni sevgilisi Burak Ercan ile yaşadığı evin balkonundan düştü. Olayla ilgili Burak Ercan tutuklandı. Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın ölümünden dakikalar önce Ercan ile rezidansa girdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Ercan kapıyı açtıktan sonra kısa süre Srabiants'ı bekliyor. Srabiants, binaya ayakkabısız girerken Ercan asansöre yöneliyor. Srabiants ve Ercan asansöre binerek kata çıkıyor.

DHA

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