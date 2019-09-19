Bu sütler tamamen bitkisel... İşte bitkisel süt tarifleri...

Süt alırken tek seçeneğimizin inek sütü olduğu zamanlar geride kaldı. Soya, badem veya Hindistan cevizi sütü gibi bitkisel sütler mide ve bağırsaklarında sıkıntı yaşayanların son yıllardaki tercihleri arasında yer alıyor. Birçoğunuzun aklına Bitkisel sütler sağlık için gerçekten faydalı mı? sorusu gelebilir. Bitkisel sütlerin faydaları saymakla bitmiyor. Yulaf sütü, ceviz sütü, badem sütü, pirinç sütü, kenevir sütü, fındık sütü, Hindistan cevizi sütü ve soya sütü bitkisel sütler olarak karşımıza çıkıyor. İşte faydaları…

Son yıllarda hayvansal sütlerin yerini almaya başlayan bitkisel sütler yağ oranı, hazmedilebilir olması, potasyum ve B vitamini açısından zengin olması nedeniyle özellikle de kalp ve kanser hastaları için önemli seçenekler arasında geliyor. Bitkisel sütler aynı zamanda yaşlanmanın etkilerini azaltmak isteyenlerin de tercihi. Bitkisel içeceklerin kanda kolesterolü düşürmek için gerekli diyet lifleri, yağ asitleri ve antioksidanlarla dolu olması beslenme için önemli bir alternatif oluşturdu. İşte sağlık dolu sütler hakkında bilmeniz gerekenler:

YULAF SÜTÜ

Yulaf sütü, sindirim sistemini düzenliyor ve uzun süre tok tutuyor. Karbonhidrat zengini olan yulaf sütü, aynı zamanda şeker hastalığı riskini de düşürüyor.

Yulaf sütü tarifi

Malzemeler

• 1 su bardağı yulaf ezmesi

• 4 su bardağı içme suyu

Yapılışı

Yulaf ezmesini ve suyu blender’a koyup, yulaflar tamamen ezilene kadar birkaç dakika karıştırın. Daha sonra sütü temiz bir tülbent veya bez kesenin içine döküp iyice sıkarak posasından ayırın. Sütü kıvamlı bulursanız üzerine biraz daha su ekleyip açabilirsiniz. Ayırdığınız posayı kurabiye yapımında kullanabilirsiniz. Doğrudan içecekseniz içine alerjinize göre meyve, toz hindistancevizi, bal, soğuk sıkım pekmez veya tarçın ekleyebilirsiniz.

CEVİZ SÜTÜ

Antioksidan özelliği ile bilinen ceviz sütü, kalp, şeker ve damar hastalıklarını önlemeye yardımcı oluyor.

BADEM SÜTÜ

En besleyici bitkisel süt çeşitlerinden olan badem sütü, özellikle çocuklar için son derece faydalı. Beyin fonksiyonlarını düzenleyen badem sütü, sindirime de yardımcı oluyor… Ayrıca kas gelişimine yardımcı ve kemik erimesini önlemede etkili.

Badem sütü tarifi

Malzemeler

• 1 su bardağı çiğ badem

• 6 su bardağı içme suyu

Yapılışı

1 su bardağı çiğ bademi 3 bardak suda en az sekiz saat bekletin. Sonra suyu döküp yine 3 bardak su koyun ve robotta çektikten sonra temiz bir tülbentten geçirin. Badem kabuklarını soymayabilirsiniz, süzeceğiniz için tülbentte kalacaktır. Öneri: Kalan badem posasını da keke katabilirsiniz.

PİRİNÇ SÜTÜ

Karbonhidrat zengini olan ve gluten içermeyen pirinç sütü, diğer bitkisel sütlere oranla daha az kaloriye sahip. Pirinç sütü ayrıca sindirim sistemini de düzenliyor…

Pirinç Sütü Tarifi

Malzemeler

• 1 su bardağı organik pirinç

• 4 su bardağı içme suyu

Yapılışı

Pirinçleri yıkayın. Islanan pirinçleri 20 dakika kadar suda beklettikten sonra süzün. Bir tencerede birkaç dakika kavurun. Üzerine 4 bardak sıcak su koyup pirinçler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Sonra robottan geçirin. Çok koyu olursa duruma göre azar azar su ekleyerek kıvamını açabilirsiniz.

KENEVİR SÜTÜ

Omega yağ asitleri ve önemli amino asitler yönünden zengin olan kenevir sütü, zihin açıcı etkiye sahip.

HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ

Metabolizmayı hızlandıran hindistan cevizi sütü antibakteriyel özelliklere de sahip.

SOYA SÜTÜ

En sık tüketilen bitkisel sütlerden olan soya sütü, laktoz içermediğinden kolay sindirim özelliğine sahip. Kan dolaşımını hızlandıran soya sütü, yüksek miktarda kalsiyum içeriyor ve kolesterolü düşürüyor…

FINDIK SÜTÜ TARİFİ

Malzemeler

• 1 su bardağı çiğ fındık

• 2 su bardağı içme suyu

Yapılışı

Fındıkları bir gece suda bekletin. Ertesi gün suyunu süzdüğünüz fındıkları 2 su bardağı suyla birlikte blendardan geçirin. Sütün yoğunluğunu, koyduğunuz su miktarını arttırıp azaltarak ayarlayabilirsiniz. Fındıklar suyla özdeşleşip süt rengini alınca ince bir tülbent yardımıyla sıkarak süzün. Kalan posayı kurabiye, kek ya da fındık kreması yapımında kullanabilirsiniz.



