Bu tuzlu atıştırmalıklar gençlerin isteğine göre hazırlandı

Kuruyemiş ve kuru meyve sektörünün öncü şirketlerinden Peyman, tuzlu atıştırmalık kategorisinde yeni bir kulvar açarak, sunduğu yenilikçi lezzetlere bir yenisini daha ekliyor. Gençlerin “lezzetli” ve “farklı” tatlar arayışına uzun soluklu Ar-Ge çalışmaları ile yanıt veren Peyman, Nutzz Party ailesini tüketicileriyle buluşturuyor. Tuzlu atıştırmalıkları birbirinden farklı ve eğlenceli yapan faktörün yeme deneyimi olduğundan yola çıkılarak hazırlanan Nutzz Party; soslu fıstık, mısır çerezi, kaplamalı fıstık ve cips çeşitlerini bir arada sunuyor. Nutzz Party, Acılı ve Peynirli olarak iki seçenekle raflarda yerini alıyor.

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