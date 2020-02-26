Bu tuzlu atıştırmalıklar gençlerin isteğine göre hazırlandı
Tüketicilerin beklenti ve taleplerine göre yenilikçi ürünler geliştiren Peyman, gençlerin favorisi Nutzz ailesini Nutzz Party ile zenginleştiriyor. Beş farklı çeşit fıstık, cips ve mısır çerezini tek pakette bir araya getiren Nutzz Party, Acılı ve Peynirli çeşitleriyle tuzlu atıştırmalıkta yeni ve benzersiz bir deneyim vaat ediyor…
26 Şubat 2020, Çarşamba 15:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kuruyemiş ve kuru meyve sektörünün öncü şirketlerinden Peyman, tuzlu atıştırmalık kategorisinde yeni bir kulvar açarak, sunduğu yenilikçi lezzetlere bir yenisini daha ekliyor. Gençlerin “lezzetli” ve “farklı” tatlar arayışına uzun soluklu Ar-Ge çalışmaları ile yanıt veren Peyman, Nutzz Party ailesini tüketicileriyle buluşturuyor. Tuzlu atıştırmalıkları birbirinden farklı ve eğlenceli yapan faktörün yeme deneyimi olduğundan yola çıkılarak hazırlanan Nutzz Party; soslu fıstık, mısır çerezi, kaplamalı fıstık ve cips çeşitlerini bir arada sunuyor. Nutzz Party, Acılı ve Peynirli olarak iki seçenekle raflarda yerini alıyor.