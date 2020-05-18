Bu yaz karavana, tekneye, çadıra hücuuum!!!

İzole, sakin ve huzurlu bir tatil yapmak isteyenlerin çoğunluğu karavan, çadır ya da deniz tatilini tercih ediyor. Doğanın sesini dinleyip huzurlu ve özgür bir tatil hayali kuranlardansanız hazırladığımız rehberi seveceksiniz.

NEFİS BİR KARAVAN TATİLİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

Şirketler genellikle yedi günden aşağı karavan kiralamıyor. Fiyatlar karavanın modeli ve yaşına göre değişiyor. Karavan kiralamak için B sınıfı ehliyetiniz olması şart.

İki kişilik karavanların tek ve çift kişilik ya da tek kişilik iki ayrı yatağı bulunuyor. Mutfağı, tuvaleti ve su deposunun yanı sıra katlanır sandalyeleri de bulunan karavanların haftalık kirası 2.100 ila 3.500 lira arasında.

Arkasında çift, önünde de tek kişilik yatağı ve üç kişilik oturma grubu olan karavanlarda tuvalet, sıcak su ile banyo, klima, mini bar, plazma televizyon ve uydu sistemi bulunuyor. Haftalık kira 4.000 ila 6.000 lira arasında.

Mutfağında gazlı ocağı ve yeme içme ekipmanları olan dört kişilik karavanlarda, tuvalet, sıcak su ile banyo, buzdolabı, klima, televizyon, DVD oynatıcı, bisiklet rafı, bagajında masa, sandalye ve barbekü bulunuyor. Haftalık kira 7.000 ila 8.500 lira arasında.

Altı kişilik karavanlarda mutfak, tuvalet, 200 litrelik temiz su deposu, sıcak ve soğuk klima, plazma televizyon, ses sistemi, invertör ve seyir halinde de kullanabileceğiniz uydu yayını bulunuyor. Günlük kirası 1.000 lira.

Özel şoförlü, çift katlı lüks karavanlar, aynı anda 14 kişiyi ağırlayabiliyor. Üst katında 14 kişinin oturabildiği salonda mutfak, tuvalet, 100 inch televizyon, playstation oyun konsolları, kablosuz internet ve uydu yayını bulunuyor. Buzdolabı ve mini barı bulanan lüks karavanların, dışarıda oturmak için masa ve sandalyesi de mevcut. Haftalık kirası ise 1.000 euro, yaklaşık 7.500 lira.

EN İYİ KAMP ALANLARI

ADA CAMPING-CUNDA/AYVALIK

Midilli adasının tam karşısındaki bu kampta; mutfak, çamaşır makinesi, duş, çocuk parkı ve spor alanı var. Aynı zamanda burada bungalov da kiralayabilirsiniz.

KAŞ CAMPING-ANTALYA

Elektrik ve su gibi birçok temel ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz kamp alanı denize sıfır konumda. Bungalov ve kulüp odaları bulunan alanda karavan tatiliniz harika geçecek.

YEDİGÖLLER MİLLİPARKI-BOLU

Yedigöller, karavan seyahati sevenlerin vazgeçilmezi. Masalsı bir manzaraya ve esrarengiz bir doğaya sahip olan kamp alanı, hem karavan hem de çadır kampı için biçilmiş kaftan.

AZMAKBAŞI CAMPING-MUĞLA

Büyüleyici bir koya sahip kampalanında, restorandan markete, bungalovlardan çadıra, birçok olanak var. Şehir kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için ideal bir lokasyon.

SALDA GÖLÜ-BURDUR

Türkiye’nin Maldivler’i olarak bilinen Salda Gölü çevresinde ücretli ve ücretsiz birçok kamp alanı mevcut. Rüya gibi bir tatil yapmak istiyorsanız aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz.

KAYA CAMPING-KAPADOKYA

Kamp alanı tepede olduğu için nefes kesen bir manzaraya sahip. Her türlü temel ihtiyacınızı karşılayacak donanımdaki kampta gün doğumu ve batımı rüya gibi.

GARGARA KAMP-ASSOS/ÇANAKKALE

Kaz Dağları eteğinde doğa ile iç içe ve denize sıfır konumdaki kampın mutfağından, restoranından, tuvalet ve banyosundan yararlanıp berrak tertemiz sularında yüzebilirsiniz.

ÇAMLIKÖY TABİAT PARKI-TEKİRDAĞ

Bahçeköy deresinin Karadeniz’e döküldüğü noktada yer alan Tabiat Parkı, karaçam ormanlarıyla kaplı. İster dere kenarında ister ormanlık alanda kamp yapabilirsiniz.

BORÇKA KARAGÖL-ARTVİN

Yeryüzünün cennet köşelerinden biri olan Borçka’da kendinizi rüya aleminde hissedeceksiniz. Karagöl’ün orman alanında konaklayarak, renk kartelasını anımsatan eşsiz doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

YAZILIKANYON-ISPARTA

Likya Yolu’nun en uzun yürüyüş parkuru St. Paul ile Göksu Nehri’ne komşu olan kamp, tırmanış rotalarıyla da ünlü. Oraya kadar gitmişken Lavanta Köyü’nü de mutlaka ziyaret edin.

MAVi YOLCULUĞA AZ VE ÖZ KIYAFETLE ÇIKIN

Mavi yolculuğa çıkarken valizinizi tıka basa doldurmayın. Çünkü sizi otel ya da tatil köyü değil, denizin ortasında harika adalar, muhteşem koylar ve huzurlu bir tatil bekliyor olacak. pratik ve basit düşünün. yanınıza birkaç bikini mayo, parmak arası terlik, şort ve tişört alın. İçiniz rahat etmediyse, güzel bir restoran önüne demir atma ihtimalini düşünerek dolgu topuklu şık bir ayakkabı ve tiril tiril bir elbise ya da şık bir gömlek fazlasıyla yetecektir.

Şirketler, tekne ve yatları uzun süreli kiralamayı tercih etseler de günübirlik de kiralayabilirsiniz. Kira fiyatları tekne ve yatın yaşına göre değişiyor. Haftalık ve daha uzun süreli kiralamalarda fiyat avantajı elde edebilirsiniz.

KAPTANLI GULET YAT

Çift kişilik kabini, duş ve tuvaleti olan, iki misafir ağırlayabilen teknelerin günlük kirası 1.500 lira.

İki tek kişilik, bir çift kişilik duş ve tuvaletli kabini olup dört kişi ağırlayabilen teknelerin günlük kirası 2.000 lira.

Duş ve tuvaleti içinde dört kabini olan ve sekiz misafir ağırlayabilen teknelerin günlük kirası 2.750 lira.

Duş ve tuvaleti içinde beş kabini olup 10 kişi ağırlayabilen teknelerin günlük kirası 3.250 lira.

Duş ve tuvaleti içinde altı kabini bulunan ve 12 kişi ağırlayabilen teknelerin günlük kirası 3.750 lira.

Duş ve tuvaleti içinde yedi kabini bulunan ve 14 kişi ağırlayabilen teknelerin günlük kirası 5.000 lira.

KAPTANLI MOTOR YAT

Duşu ve tuvaleti içinde ikişer kişilik iki ayrı kabini olan motor yatların haftalık kirası 1.150 euro (8.650 lira)

Duşu ve tuvaleti içinde ikişer kişilik üç kabini olan motor yatların haftalık kirası 1.700 euro (12.750 lira)

Duşu tuvaleti içinde ikişer kişilik dört kabini olan motor yatların haftalık kirası 2.600 euro (19.500 lira)

Duşu tuvaleti içinde ikişer kişilik beş kabini olan motor yatların haftalık kirası 3.400 euro (25.500 lira)

MAVİ YOLCULUK İÇİN EN GÖZDE ROTALAR

DATÇA-BOZBURUN

Mavi yolculuk denince ilk akla gelen duraklardan biri Datça Bozburun oluyor. Buranın en büyük özelliği koyların neredeyse tamamının, yemyeşil ormanların içinde olması.

KEKOVA-KALKAN

Bu rota size rüya gibi koyların ve denizin yanı sıra Demre’deki St. Nikola Kilisesi’ni, Likya lahitlerini, Dolichiste (Kekova) Antik Kenti’ni görme imkanı da sunuyor.

SELİMİYE

Akvaryum ve Turunç koyları sezonda kalabalık oluyor. Beklentiniz eğlenmekten çok huzurlu bir koyda dinlenmekse aradığınız yer Selimiye. Yunan adası Simi de bir adım ötenizde.

GÖCEK

Dantel gibi işlenmiş koylarıyla ünlü Göcek’e gitmişken Atbükü, Boynuzbükü, Killebükü, Taşyaka, Sıralıbük, Sarsala ve Hamam Koyu, Yassıcılar, Tersane ve Domuz adalarını görmeden dönmeyin.

FETHİYE KÖRFEZİ

Bu bölgenin en güzel noktası antik Simena şehrinin olduğu Kaleköy ile Kekova koylarıdır. Bizans kilisesi kalıntılarının bulunduğu GemilerAdası’nda mola vermenizi tavsiye ederiz.

BODRUM

Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Çatalada, Akyarlar, Karainci, Bağlar, Ortakent, Adaboğazı, Bitez, Babuç, Orak Adası, Ören ve Akbük’te yapılaşma olsa da güzellikleri hâlâ dillere destan.

GÖKOVA

“Tanrı dünyayı yaratmış, Gökova’yı nakşetmiş. Cenneti tasvir için kullarına bahşetmiş.” Sadun Boro’nun bu doğa harikası yer için sarf ettiği sözünün üstüne daha ne söylenebilir ki?

HİSARÖNÜ-MARMARİS

Hurma ağaçlarının süslediği körfezin içinde sığ limanlar da var, sert denizler de. Çiftlik Koyu, Kurucabük, Gönlücek Bükü, Bencik Koyu ve Orhaniye mavi yolculuğun gözdesi.

AYVALIK

Arkasında Kaz Dağları, önünde Ege Denizi... Adalar topluluğu olan bu şirin beldenin etrafında onlarca koy var. Bunların her biri tekneler için sığınacak eşsiz bir liman.

GÜLLÜK KÖRFEZİ

Didim’in aşağısındaki namıdiğer Mandalya Körfezi, bağrında irili ufaklı 37 koy barındırıyor. Kalabalıktan kaçmak isteyenler için cennetten bir vaha olan körfezde iki marina var.