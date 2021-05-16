Bu yaz plaj giriş ücretleri dudak uçuklatacak

Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar yarından itibaren normalleşme sürecine girecek. Tatil beldelerindeki oteller, restoranlar ve plajlar kapılarını açmak için gün saymaya başladı. Oteller ve işletmelerin sosyal mesafeyi korumak adına yüzde 50 kapasiteyle çalışacak olması konaklama ve plaj giriş ücretlerini uçurmuş. Anlaşılan o ki bu yaz işletmeler kapasite düşürmelerinden dolayı alamadıkları müşterilerin parasını diğer yüzde 50’ye yükleyecek gibi görünüyor.

32 BİN LİRAYA LOCA

Türkbükü’ndeki No: 81 Hotel’in plajına gitmek isterseniz giriş ücreti 450 lira. Artı yüzde10 servis bedeli ödemeniz gerekiyor.

Aynı sahildeki Divan Hotel’in giriş ücreti 750 lira. Bunun 400 lirası yiyecek, içecek, 350 lirası da giriş ücreti. Burada aylık loca kirası 32 bin lira.

Beldenin en çok konuşulan oteli Maçakızı’nın plajının ücreti harcama limiti olarak 750, The Edition Hotel 500, Cape Bodrum 350 lira.

Caresse Hotel ve Susona Hotel de şu an kesin olmamakla birlikte 500 lira ücret almayı planlıyor.