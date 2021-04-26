Bu yaz tatil yok

Cem Yılmaz’ın bir dijital platform için çekeceği ‘Erşan Kuneri’ dizisinin kadrosunda yer alan Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Nilperi Şahinkaya Levent’te görüntülendi. Yılmaz’ın ofisindeki okuma provasından çıkıyorlardı. 5 saat süren prova sonrası Nilperi Şahinkaya’yı sevgilisi heykeltıraş Emre Yusufi almaya geldi.

Merve Dizdar ile birlikte ayrılan Ezgi Mola da “Haziran ayında sete çıkıyoruz. Tüm yaz sürecek çekimler. Tatil biraz zor görünüyor” diye konuştu.