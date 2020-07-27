Bugatti en ucuz modelinin üretimine başladı

Yaklaşık bir yıl önce Bugatti, 2019 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda şimdiye kadarki en ucuz aracını tanıttı. Araba, Bebek Bugatti II olarak adlandırıldı. Baby Bugatti II adı verilen bu araç, şirketin 1920'lerde üretilen ikonik yarış arabası 1924 Type 35’in dörtte üç ölçekli bir kopyası olarak biliniyor ve yalnızca 500 adetle sınırlı tutuluyor.

Toplam 500 adetle sınırlı olan otomobilin yalnızca üç hafta içerisinde tükendiğini söyleyen Bugatti, bazı müşterilerin koronavirüs salgını nedeniyle aracı almaktan vazgeçtiğini, bu sebeple hâlâ birkaç aracın erişilebilir olduğunu belirtti.

Temel modelde 1,4 kWh batarya ve kompozit gövdeye sahip olan Baby Bugatti II'nin toplamda üç farklı versiyonu bulunuyor. Bunların arasında bir üst model olan Vitesse modeli karbon fiber gövde, 2,8 kWh pil paketi ve daha yüksek performansa olanak tanıyan yükseltilmiş bir güç aktarma organına sahip olarak geliyor.

En tepede koleksiyoncuları hedefleyen Pur Sang modeli yer alıyor. Vitesse'de bulunan aynı güç organına sahip olan bu modelde, farklı olarak el ile şekillendirilmiş alüminyum gövde bulunuyor. Şirket, bu gövdeyi oluşturmak için kullanılan tekniklerin, 1920'lerdeki Type 35'i oluşturmak için kullanılan teknikle aynı olduğunu ve her bir alüminyum gövdenin 200 saatten fazla sürede oluşturulduğunu söylüyor.

Alüminyum gövdelerin her birinin oluşturulması 200 saatten fazla sürdü. Baby II arkadan itiş özelliğine sahip ve tüm versiyonlarda sınırlı kaymalı diferansiyel, yüksek performanslı hidrolik frenler ve seçilebilir sürüş modları bulunuyor. Acemi modda 20 km/s hız ve 1,3 beygir güç, uzman modda ise 50 km/s hız ve 5,4 beygir güç üretilirken, tepe modellerinin her ikisinde de 13,4 beygir güç seçeneği bulunuyor.

Hız anahtarı sayesinde saatte maksimum 70 kilometre hıza ulaşabilen tepe modeller, ayrıca sürücünün ağırlığına bağlı olarak altı saniye gibi kısa bir sürede 0'dan 60 kilometre hıza ulaşabiliyor.

33 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan giriş modelinin, 'dikkatli bir sürüş' ile 25 kilometreye kadar menzile sahip olduğu da belirtiliyor.



