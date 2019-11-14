Buğra Gülsoy yeni dizisi Azize'yi anlattı

Başrollerinde Buğra Gülsoy (Kartal) ile Hande Erçel’in (Azize) oynadığı, Kanal D’nin yeni dizisi ‘Azize’ 19 Kasım’da başlıyor.

14 Kasım 2019, Perşembe 10:25
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Buğra Gülsoy yeni dizisi Azize'yi anlattı

Buğra Gülsoy yönetmenliğini Volkan Kocatürk’ün yaptığı dizi için şöyle konuştu:

“Kaosun içinde büyüyen Kartal’ın ailesini içinde bulundukları durumdan çıkarmak için uğraşmasını, sevdiği kadının da intikam ve aşk duygusu arasında kalışını izleyeceğiz.

'İzleyici, muhteşem bir hikayeye tanıklık edecek'

Ben Azize’nin güçlü hikayesinden çok etkilendim. Azize ile ulaşılmaz bir aşkın ve entrikaların eksik olmadığı bir dünyanın içine sürüklenecek olan izleyici, muhteşem bir hikayeye tanıklık edecek.”


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