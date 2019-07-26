Bugün (26 Temmuz) hava durumu nasıl olacak?

Haftanın son gününde hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Dün İstanbul'da yağan yağmurun ardından bugün de yağmur yağıp yağmayacağı araştırılıyor. İşte 26 Temmuz hava durumu...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 33°C

Az bulutlu

BURSA °C, 33°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 28°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık