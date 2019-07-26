Bugün (26 Temmuz) hava durumu nasıl olacak?
Dün Marmara ve Karadeniz'de yağmur görülürken öğlen saatlerinde yağmur yerini parçalı bulutlu bir havaya bıraktı. Hafta sonuna girilirken bugün havanın nasıl olacağı araştırılıyor. İşte 26 Temmuz hava durumu...
Haftanın son gününde hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Dün İstanbul'da yağan yağmurun ardından bugün de yağmur yağıp yağmayacağı araştırılıyor. İşte 26 Temmuz hava durumu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 33°C
Az bulutlu
BURSA °C, 33°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 30°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 28°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık