Banka, PTT, eczane, sağlık ocakları ne zaman açılacak?

Kurban Bayramı nedeniyle uzun zamandır banka, PTT, eczane, sağlık ocakları çalışmıyor. Acil bir şekilde bu kurumda işleri olanlar "Bugün banka, PTT, eczane, sağlık ocakları açık mı?" sorusuna cevap arıyor.

BAYRAMDA BANKA, PTT, ECZANE VE SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

Kurban Bayramı için 5 gün tatil imkanı doğdu. Perşembe günü tüm kurumlar normal mesailerine devam edecek. Öte yandan banka, PTT, eczaneler yarın da kapalı olacak. Nöbetçi eczaneler hizmet verirken sağlık ocaklarının eğer acil bölümleri varsa açık olacak. Tüm resmi ve özel kurumlar 15 Ağustos Perşembe günü normal mesailerine devam edecek.