29 Nisan saat 19:00'da başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs saat 05:00'a kadar devam edecek. Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte bugün Cuma namazının camilerde kılınıp kılınmayacağı merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı kılınacak ve camiler açık mı konuları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Bugün camilerin açık olup olmadığı namaz ibadetlerini idrak edecek olanların gündemine geldi. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı tam kapanma dönemi hakkında açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tam kapanma sürecinde teravih hariç camilerde cemaatle namaz kılınacağını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanan “İyilik Vakti” programının konuğu oldu. Başkan Erbaş, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtti.

TAM KAPANMADA CAMİLER AÇIK MI?

"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah."







