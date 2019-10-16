Bugün hava nasıl olacak? 16 Ekim Çarşamba hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 16 Ekim Çarşamba gününe ilişkin yurt genelinde beklenen hava durumlarını açıkladı. İstanbul ile ilgili pus ve sis uyarısı yapıldı. İşte yurt genelinde 16 Ekim Çarşamba hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara'da yer yer pus ve sis bekleniyor
Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor
Hava sıcaklığı
Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar
Genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İstanbul: 16°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
Ankara: 12°C, 27°C Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu
İzmir: 17°C, 26°C Parçalı bulutlu