Bugün hava nasıl olacak? 16 Ekim Çarşamba hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'da yer yer pus ve sis bekleniyor

Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor

Hava sıcaklığı

Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul: 16°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

Ankara: 12°C, 27°C Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

İzmir: 17°C, 26°C Parçalı bulutlu