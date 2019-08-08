Bugün hava nasıl olacak? 8 Ağustos hava durumu...
Bayram yaklaşıyor, bayram öncesi ise hava durumu daha çok araştırılıyor. Eyyamıbahur sıcaklıklarının yaşandığı bugünlerde hava sıcaklığının da önemi bir hayli artıyor. İşte 8 Ağustos hava durumunda ve hava sıcaklığında son durum...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu
BURSA °C, 34°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 29°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık