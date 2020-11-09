Bugün hava nasıl olacak? 9 Kasım 2020 hava durumu

Bugün günlerden 9 Kasım Pazartesi! Peki bugün hava nasıl olacak? Yeni haftada hava nasıl olacak? Sorularının cevabı sabah işe gidecek olan çalışanlar tarafından merak ediliyor. İşte Meteoroloji'den gelen İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Trabzon hava durumu detayları..

Hafta sonu tatilinin ardından işe gidecek olan vatandaşlar, tatil sonrası ilk iş gününde havaların nasıl olacağını merak etmeye başladı. İkamet ettikleri illerde hava sıcaklıklarını ve en son tahminleri sorgulayan vatandaşlar Meteoroloji'den gelen bilgileri öğrenmek istiyor. İşte, 9 Kasım Pazartesi hava durumu tahminleri...

9 Kasım Pazartesi hava durumu tahminleri

Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul 14°C, 19°C

Ankara 1°C, 17°C

İzmir 11°C, 22°C

Antalya 14°C, 25°C

Bursa 7°C, 16°C

Trabzon 8°C, 17°C

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