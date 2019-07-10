Bugün hava nasıl olacak? Yağmur devam edecek mi?
İstanbul'da uzun bir aranın ardından sabah saatlerinde yağmur yağdı. Hava bulutlu ve yağmur yağışı az da olsa devam ediyor. Şimdi İstanbullular hava durumunu merak edip yağmur yağışının devam edip etmeyeceğini sorguluyor.
İstanbullular güne yağmurla uyandı. Yağışları akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken yurt geneşlindeki hava durumu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 10 Temmuz hava durumu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trakya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BALIKESİR 19°C, 35°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ilk saatlerde ve akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA 22°C, 34°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ilk saatlerde ve akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 23°C, 31°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 21°C, 30°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 24°C, 29°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 34°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUŞ °C, °C
Az bulutlu ve açık
VAN 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık