Bugün hava nasıl olacak? Yağmur devam edecek mi?

İstanbullular güne yağmurla uyandı. Yağışları akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken yurt geneşlindeki hava durumu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 10 Temmuz hava durumu...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trakya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR 19°C, 35°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ilk saatlerde ve akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA 22°C, 34°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ilk saatlerde ve akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 31°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 21°C, 30°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 18°C, 31°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 24°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 34°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT 10°C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 27°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUŞ °C, °C

Az bulutlu ve açık

VAN 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 41°C

Az bulutlu ve açık