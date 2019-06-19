Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? 19 Haziran hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 19 Haziran Çarşamba hava durumu...

Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde Samsun’un doğu ilçeleri ile öğle saatlerinden sonra İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, İzmir, Manisa, Bilecik, Kırşehir, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevreleri ile Ankara'nın ve Kırıkkale'nin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; ilk saatlerde Samsun’un doğu ilçeleri ile öğle saatlerinden sonra İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, İzmir, Manisa, Bilecik, Kırşehir, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevreleri ile Ankara'nın ve Kırıkkale'nin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BİLECİK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde iç kesimleri ile zamanla il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Çeşme Yarımadası dışında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısı, Kırşehir, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevreleri ile Ankara'nın ve Kırıkkale'nim güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren güney kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bartın haricinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar iç kesimleri ve gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğu ilçelerinde bu sabah ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde güney ve doğu kesimleri ile zamanla il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde doğu ilçelerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık