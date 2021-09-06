2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül tarihi itibariyle başlıyor. Özellikle okulun ilk günü olması nedeniyle bugün toplu taşımada ekstra bir yoğunluk bekleniyor. Hem okul hem de çalışma hayatının bu trafik yoğunluğundan olumsuz etkilenmemesi için bugün İETT otobüs, metro, metrobüslerin bedava olacağı konuşuluyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklama ile merak edilen soru yanıtını buldu…

6 EYLÜL OKULUN İLK GÜNÜ İETT OTOBÜS, METRO, METROBÜS BEDAVA MI?

İstanbul'da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ve 198 bin 165 öğretmen 6 Eylül'de ders başı yapacak. 324 bin öğrenci, 18 bin servis aracıyla okullarına taşınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, belediyenin okulun ilk günü olan 6 Eylül Pazartesi ve ilk hafta boyunca, trafikte sıkıntı yaşanmaması için birçok tedbir alındığı ifade edildi.









Buna göre, İstanbul'da 6 Eylül Pazartesi okulun ilk günü 06.00 ile 14.00 saatleri arasında İETT otobüs, metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Yine aynı gün servis araçları tam gün ücretsiz park edebilecek, yolda kalan araçlar için de çekiciler hazır bekletilecek.

İBB’den yapılan açıklamada, Valilik, emniyet ve İBB birimlerinin ortak çalışarak trafik yönlendirmesi yapacağı ifade edilen açıklamada "Servisler ve okul yolları denetlenecek. İBB, ulaşımı AKOM'dan koordine edecek. Devam eden altyapı çalışmaları da pazartesiye kadar tamamlanacak.” ifadelerine yer verildi.









6 EYLÜL’DE TOPLU TAŞIMA KİMLERE ÜCRETSİZ OLACAK?

6 Eylül Pazartesi günü 324 bin öğrenci, 18 bin servis aracıyla okullarına taşınacak. Bu durumun oluşturacağı trafik problemlerini önlemek amacıyla 6 Eylül Pazartesi günü saat 06:00 ile 14:00 arası tüm vatandaşlara toplu taşıma ücretsiz olacak.