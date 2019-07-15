Bugün metro, metrobüs, otobüs, marmaray ücretsiz mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü... FETÖ hain darbe girişimi lanetlenirken, darbeye direnen 251 şehidimiz anılacak.

Bugün resmi tatil olduğu için vatandaşlarımızın birçoğu izinli... Ulaşımın ücretsiz olup olmadığı ise merak ediliyor.

ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Tüm üyelerinin oylarıyla kabul edilerek Meclis'ten geçen karara göre, 15 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00 ile 16 Temmuz Salı günü saat 06.00 arasında istanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.