Bugün nasıl hissettim? (Oyun)

MALZEMELER:





2 karton bardak, 5 farklı renkte fon kartonu (sarı, kırmızı, lacivert, turuncu, yeşil), maket bıçağı, makas, yapıştırıcı Yaş: 4-6





NASIL OYNANIR?





Karton bardaklarınız desenli ise beyaz kâğıtla kaplayın. Bir karton bardağa yan yana 5 adet duygu belirten yüz ifadesi (mutlu, üzgün, kızgın, korkmuş ve iğrenmiş gibi) çizin. Diğer karton bardağa bu yüz ifadelerin büyüklüğüne uygun bir kesik açın. Karton bardakları üst üste geçirin. Üstteki bardağı çevirdikçe yüz ifadesi değişir. Çocuğunuzdan her gece bugün nasıl hissettiğini bu bardakta göstermesini isteyebilirsiniz. Not: Oyuna çocuğunuza her bir duyguyu tanıtmakla başlayabilirsiniz.