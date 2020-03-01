"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (01 Mart 2020)
Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak şehriye çorbası tarifi, İzmir köfte tarifi, bademli pilav tarifi ve revani tarifleri.
01 Mart 2020, Pazar 09:42 Son Güncelleme:
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Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde şehriye çorbası tarifi, İzmir köfte tarifi, bademli pilav tarifi ve revani tarifi var.
Şehriye çorbası
Şehriye çorbası malzemeleri
1 çay bardağı arpa şehriye + 1 çorba kaşığı daha arpa Şehriye
2 çorba kaşığı salça
4 çorba kaşığı sıvı yağ
2 çorba kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı kimyon
1 çorba kaşığı pul biber
1 adet et veya tavuk bulyonu
1 tatlı kaşığı tuz
2 litre sıcak su yaklaşık
Şehriye çorbası yapılışı
Öncelikle yağı tencere koyun ardından naneyi ekleyin. 1 dk kadar bekledikten sonra salçayı ilave edin. 2-3 dk kadar kısık ateşte kavurun. Şehriyeyi ilave edip 2 dk daha kavurun, baharatını ekleyin. Bulyonu atın, sıcak suyu dökün karıştırın. Suyu az gelirse su ekleyebilirsiniz. 5 dk kadar kaynaktan sonra kapağı kapatıp ocaktan alın. Kapağı kapalı şekilde 5-10 dk dinlendikten sonra servise hazır.
İzmir köfte tarifi
İzmir köfte tarifi malzemeleri
4 adet patates
4 adet yeşil biber
2 adet domates
İzmir köfte kızartmak için:
1,5 su bardağı ayçiçek yağı
İzmir köftesi için:
500 gram orta yağlı kıyma
1 adet rendelenmiş kuru soğan
3 yemek kaşığı galeta unu
1 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
İzmir köfte sosu için:
2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
1 tatlı kaşığı domates salçası
2 adet rendelenmiş domates
2 su bardağı sıcak su
1/2 çay kaşığı tuz
İzmir köfte yapılışı
Köfte harcı için gerekli bütün malzemeleri bir kapta birleştirin ve iyice yoğurmaya başlayın. Hazırladığınız harçtan köfteleri yapmak için parçalar alın ve parmak şeklinde yuvarlayın. Patatesleri kabuklarını soyup yıkayın ve elma dilimi olarak doğrayın. Domatesleri halka halka doğrayın ve biberleri ortadan ikiye bölün. Derin bir tavada ayçiçek yağını kızdırın. Daha sonra ilk patatesleri ve sonra köfteleri kızartın. Bu arada sosunu hazırlayın. Domates salçasını ayçiçek yağında 2 - 3 dakika kavurun. Rendelenmiş domatesleri ekleyip karıştırın. Üzerine sıcak su ve tuzu ekleyip kaynayana kadar pişirin. Kaynayınca ocağın altını kapatın. Köfteleri ve patates dilimlerini tepsiye dizin. Aralarına domatesleri ve biberleri ekleyin. Hazırlanan sosu üzerinde gezdirip önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20 dakika pişirin.
Bademli pilav tarifi
Bademli pilav malzemeleri
1 avuç kadar çiğ Badem
2 su bardağı pirinç
3 su bardağı sıcak su
Maydanoz
2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağ
Tuz
Bademli pilav yapılışı
Bademleri kaynar suyun içinde 10 – 15 dakika bekletip kabuğunu soyuyoruz. Pilavı yapacağımız tencereye sıvı yağı ekleyip kabuğunu soyduğumuz bademleri alıp kavuruyoruz. Kavrulunca bademleri çıkartıyoruz. Yarım saat sıcak suda beklettiğimiz pirinçleri ve tereyağı ekleyip kavuruyoruz. Kavrulan pirinçlere tuzu ve sıcak suyu ekliyoruz kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz.Servis ederken kasenin dibine bademleri koyup üzerine pilav ekleyip tabağa kaseyi yapıştırıp ters çevirebilirsiniz. Sunumu için oldukça şık duruyor. Üzerini pul biber ve maydanoz ile süsleyebilirsiniz.
Revani tatlısı tarifi
Revani tatlısı malzemeleri
Revani keki için:
3 yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı irmik
1 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 çay bardağı sıvı yağ
Revani şerbeti için;
3 su bardağı su
3 su bardağı seker
Yarım limon suyu
Revani tatlısı yapılışı
İlk olarak şerbet hazırlanır. Şerbet için tencereye şeker ve su alınarak kaynatılır. Kaynadıktan sonra yarım limon suyu eklenip 1-2 dakika daha kaynatılıp altı kapatılır. Kek için, yumurta ve şeker çırpma kabına alınarak iyice çırpılır. Ardından sıvı yağ, yoğurt ve irmik eklenip çırpılır. Son olarak un, kabartma tozu ve vanilya da eklenerek iyice çırpılır. Yağlamış olduğumuz fırın kabına kek hamuru dökülür. 170 derece fırında üstü kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirilir. Ilıdığında kek dilimlere kesilir ve sıcak kekin üstüne soğumuş şerbet dökülür. 1-2 saat dinlendirdikten sonra üzeri isteğe süslenerek servis edilir.