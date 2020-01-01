'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (01 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde şehriye çorbası tarifi, türlü yemeği tarifi, şehriyeli pirinç pilavı tarifi ve revani tatlısı tarifleri var.

Şehriye çorbası

Şehriye çorbası malzemeleri

- 1 çay bardağı arpa şehriye + 1 çorba kaşığı daha arpa Şehriye

- 2 çorba kaşığı salça

- 4 çorba kaşığı sıvı yağ

- 2 çorba kaşığı kuru nane

- 1 tatlı kaşığı kimyon

- 1 çorba kaşığı pul biber

- 1 adet et veya tavuk bulyonu

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 2 litre sıcak su yaklaşık

Şehriye çorbası yapılışı

Öncelikle yağı tencere koyun ardından naneyi ekleyin. 1 dk kadar bekledikten sonra salçayı ilave edin. 2-3 dk kadar kısık ateşte kavurun. Şehriyeyi ilave edip 2 dk daha kavurun, baharatını ekleyin. Bulyonu atın, sıcak suyu dökün karıştırın. Suyu az gelirse su ekleyebilirsiniz. 5 dk kadar kaynaktan sonra kapağı kapatıp ocaktan alın. Kapağı kapalı şekilde 5-10 dk dinlendikten sonra servise hazır.

Türlü yemeği tarifi

Türlü yemeği malzemeleri

- 1 adet büyük boy kuru soğan

- 4 diş sarımsak

- 4 adet orta boy yeşil biber

- 2 adet orta boy kırmızı biber

- 4 adet orta boy domates

- 3 adet orta boy patlıcan

- 2 adet orta boy patates

- 2 adet orta boy kabak

- 200 gram taze fasulye

- 1/2 su bardağı sıcak su

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı tuz

- 1/2 çay kaşığı karabiber

Türlü yemeği yapılışı

Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanı küçük küpler halinde yemeklik doğrayın. Sarımsakları incecik kıyın. Ortadan ikiye kestiğiniz yeşil ve kırmızı biberleri çekirdeklerini alıp iri parçalar halinde kesin. Kabuğunu alacalı bir şekilde soyduğunuz patlıcan ve kabakları, biberlerle uyumlu olacak şekilde doğrayın. Kabuğunu soyduğunuz domates ve patatesleri iri parçalar halinde kesin. Uç kısımlarını kestikten sonra kılçıklarını aldığınız taze fasulyeleri ortadan ikiye bölün. Zeytinyağını derin bir tencere ya da güveç kabında kızdırın. Daha sonra sırayla kuru soğan, sarımsak, taze fasulye, patlıcan, patates, kabak, biber ve domatesleri ekleyin. Zeytinyağı, sıcak su ve domates salçasını küçük bir kapta karıştırdıktan sonra domateslerin üzerine gezdirin. Tuz ve karabiber ekleyin kapağını kapatın. Tencerede kısık ateşte 45-50 dakika kadar pişirin. Servis ederken tüm sebzelerin karışması için farklı bir kaba alın ve sıcak servis edin.

Pirinç pilavı tarifi

Pirinç pilavı malzemeleri

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- 1,5 su bardağı baldo pirinç

- 1 çay bardağı şehriye

- 2 su bardağı sıcak tavuk suyu

- 1 adet kesme şeker

- 4 damla limon suyu

- 1/2 çay kaşığı tuz

Pirinç pilavı yapılışı

Tereyağı ve ay çiçek yağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Şehriyeleri ekleyin rengi değişene kadar kavurun. Berrak bir su çıkana kadar soğuk suda yıkadığınız pirincin fazla suyunu süzdürün. Şeffaf bir görünüm alana kadar pirinçleri kavurmaya başlayın. Pirinçlerin tane tane olması ve beyazlığını koruması için esmer şeker ve taze sıkılmış limon suyunu ilave edin. Sıcak tavuk suyunu katıp tuzla tatlandırın. Sadece bir kez tahta bir kaşıkla karıştırdığınız pilavı, kapağını kapattığınız pilav tenceresinde kısık ateşte 10-12 dakika pişirin. Sürenin sonunda pirinçler uzayıp suyunu çektiğinde pilavın üzerine kağıt havlu örtün, kapağını kapatın. Arzuya göre tencereyi de nemli bir mutfak beziyle sarıp demlenmesi için bir kenarda bekletin.

Revani tatlısı tarifi

Revani tatlısı malzemeleri

Revani keki için:

- 3 yumurta

- 1 su bardağı şeker

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 su bardağı irmik

- 1 su bardağı un

- 1 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

- 1 çay bardağı sıvı yağ

Revani şerbeti için;

- 3 su bardağı su

- 3 su bardağı seker

- Yarım limon suyu

Revani tatlısı yapılışı

İlk olarak şerbet hazırlanır. Şerbet için tencereye şeker ve su alınarak kaynatılır. Kaynadıktan sonra yarım limon suyu eklenip 1-2 dakika daha kaynatılıp altı kapatılır. Kek için, yumurta ve şeker çırpma kabına alınarak iyice çırpılır. Ardından sıvı yağ, yoğurt ve irmik eklenip çırpılır. Son olarak un, kabartma tozu ve vanilya da eklenerek iyice çırpılır. Yağlamış olduğumuz fırın kabına kek hamuru dökülür. 170 derece fırında üstü kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirilir. Ilıdığında kek dilimlere kesilir ve sıcak kekin üstüne soğumuş şerbet dökülür. 1-2 saat dinlendirdikten sonra üzeri isteğe süslenerek servis edilir.