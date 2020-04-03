'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (03 Nisan 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde kremalı mantar çorbası tarifi, İsveç köfte tarifi, havuç salatası tarifi ve unsuz kek tarifi var.

Kremalı mantar çorbası tarifi

Kremalı mantar çorbası malzemeleri

250 gram mantar

1 adet orta boy kuru soğan

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 su bardağı krema

2 yemek kaşığı un

5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Kremalı mantar çorbası yapılışı

Üzerlerini nemli bir bez yardımıyla temizlediğiniz mantarları küçük parçalar ya da ince dilimler halinde kesin. Kuru soğanı küçük küpler halinde kesin. 3 yemek kaşığı zeytinyağını geniş bir tencerede kızdırın. Doğranmış kuru soğanları ekleyip kavurmaya başlayın. Mantarları katıp hafif bir renk alıp suyunu çekene kadar kuru soğanlarla birlikte kavurma işlemini sürdürün. Kavrulan mantar ve kuru soğanlara sıcak su ekleyip kısık ateşte kaynamaya bırakın. Ayrı bir tavada kalan zeytinyağını kızdırıp azar azar un ekleyin. Kısık ateşte sürekli karıştırıp kokusu çıkana kadar kavurun. Kaynamakta olan çorba suyundan kavrulmuş una ilave edip bir çırpıcı yardımıyla hızlıca karıştırarak kıvamını açın. Hazırladığınız unlu terbiye karışımını çorba tenceresine aktarın. Tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ile tatlandırın. Aralarda karıştırarak orta ateşte kaynamaya bırakın. Son olarak kremayı ekleyip kısık ateşte 2-3 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. İnce ince doğranmış maydanoz yaprakları eşliğinde sıcağı sıcağına servis yapın.

İsveç köfte tarifi

İsveç köfte malzemeleri

600 gram az yağlı dana kıyma

1 adet yumurta

1 adet orta boy kuru soğan

1 diş sarımsak

2 dilim bayat ekmek içi

1/2 su bardağı süt

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı yenibahar

Köfteleri kızartmak için:

Sıvı yağ ya da zeytinyağı

İsveç köfte sosu için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 bardak sıcak et suyu

2 yemek kaşığı krema

1/4 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

İsveç köfte yapılışı

Bayat ekmekleri suyla ıslatıp bekleyin ve rendelenen soğanları yoğurma kabına alıp tüm köfte malzemelerini ekleyip yoğurun. Dolapta bir miktar dinlendirin. Dinlenen köftelere istediğiniz şekli verip az yağlı tavada kızartın. Kızaran köfteleri kenara alın. Aynı tavada yağı köpük olana kadar erittikten sonra unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Daha sonra çırpma teli ile azar azar et suyunu ekleyin. Su ile unu karıştırdıktan sonra mısır nişastası ve kremayı ekleyin. Baharatları da ilave ettikten sonra kapatmaya yakın köfteleri sosun içine bırakın 1 - 2 dakika sonra servis edin.

Havuç salatası tarifi

Havuç salatası malzemeleri

4 adet havuç(rendelenmiş)

4 yemek kaşığı ceviz içi (iri parçalanmış)

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

1/4 demet dereotu(kıyılmış)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak(ezilmiş)

1 adet limon suyu

1 çay kaşığı tuz

Havuç salatası yapılışı

Rendelenmiş havuçları bir kasede ceviz, limon ve tuz ile birlikte iyice harmanlayın. Ayrı bir kasede yoğurt, ezilmiş sarımsak ve kıyılmış dereotunu karıştırın. Porsiyonluk veya ortaya servis edeceğiniz salata kaselerine havuç ve cevizli salatayı yerleştirin. Havucun üzerine sarımsaklı, dereotlu yoğurdu ekleyin. Üzerine dereotu ve iri parçalı ceviz serpiştirerek servis edin.

Unsuz kek tarifi

Unsuz kek malzemeleri

1 yumurta

50 gram %55 bitter Antep fıstıklı çikolata

Unsuz kek yapılışı

50 gram %55 bitter Antep fıstıklı çikolatayı benmari usulü eritin. Çikolata eriyip biraz soğuyunca yumurta sarısını çikolataya ekleyip çatalla karıştırın. Ayrı bir kapta yumurta beyazını mikserle kar gibi köpük oluncaya kadar çırpın. Yumurta beyazını üç seferde azar azar çikolataya ekleyip çatalla karıştırın. Porsiyonluk toprak bir kabın içine yağlı kağıt serin. Önceden ısıtılmış 175 dereceye ayarlı fırında 25 dakika pişirin.