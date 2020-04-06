'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (06 Nisan 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde mercimek tarifi, ev yapımı mantı tarifi, mor lahana tarifi ve sufle tatlısı tarifi var.

Mercimek çorbası tarifi

Mercimek çorbası malzemeleri

1.5 su bardağı sarı mercimek

1.5 su bardağı tavuk suyu

4 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1.5 yemek kaşığı domates ve biber salçası

1 yemek kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı un

Mercimek çorbası yapılışı

Mercimekleri bir tencereye alıyoruz. Berrak bir su elde edene kadar bol bol yıkıyoruz. Yıkanan mercimeklerin üzerine 1.5 su bardağı tavuk suyunu ekleyip 3 su bardağı su ekliyoruz. Mercimekler yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Kaynayınca ocaktan alıp blenderden geçiriyoruz. Başka bir tavanın içerisine tereyağı ve sıvı yağı koyup kızdırıyoruz. Kızan yağın üzerine unu ekliyoruz. Rengi değişen unun üzerine 1.5 yemek kaşığı salçayı koyuyoruz. Kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Kokusu çıkan salçanın üzerine baharat seviyorsanız kekik ve pul biberi ekleyip hemen üzerine 1 su bardağı su ilave ediyoruz. Kaynayana kadar bol bol karıştırıyoruz. Kaynayınca altını kısıyoruz.

Ev yapımı mantı tarifi

Ev yapımı mantı malzemeleri

1,5 su bardağı un

1/4 su bardağı su

1 adet yumurta

Mantı iç harcı için:

200 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Mantı haşlama suyu için:

4 su bardağı su veya et suyu

Mantı sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı nane

1 su bardağı et suyu ( mantının haşlama suyu kullanılabilir)

Mantı üzeri için:

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

Ev yapımı mantı yapılışı

Yuvarlak karıştırma kabının içerisine unu alıp ortasını açın. Yumurtaları ekleyip azar azar su ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hamur iyice toparlanacak ve biraz sert olacaktır. Hazırlanan hamuru 10 dakika bekletin. Bu arada mantının iç harcını hazırlayın. Kuru soğan rendelenir ve üzerine kıyma, tuz, karabiber eklenir iyice karıştırılır. Hamuru iki beze olacak şekilde bölün ve tezgah üzerinde hamuru unlayarak merdane yardımıyla açın. İnce açtığınız hamuru iki parmak kalınlığında kesin. Enine ve boyuna kesilmiş küçük kare hamurların içine kıymaları koyup ister üçgen olacak şekilde köşeleri birleştirin, isterseniz de bohça şeklinde 4 köşesini birleştirerek kapatın. Bütün hamurları aynı şekilde kapatmaya özen gösterin. Tencerenin içerisine 4 su bardağı suyu ekleyip kaynayınca mantıların hepsini suya atın ve 10 dakika haşlayın. Mantı haşlanırken sosunu ve yoğurdunu hazırlayın. Ezilmiş sarımsakları yoğurdun içine koyup iyice çırpın. Sosu içinde tereyağını küçük bir sos tenceresine alın ve eritin. Biber salçasını ekleyip 3 dakika kavurun. Naneyi ekleyip karıştırın. Mantıyı haşladığınız et suyundan biraz ilave edip sosun kıvamını açın. Süzgeç yardımıyla aldığınız mantıların üzerine yoğurt ekleyip onun üzerine de sos ekleyin ve sıcak servis edin.

Mor lahana salatası tarifi

Mor lahana salatası malzemeleri

1/2 adet mor lahana

1 adet limonun suyu

2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı ceviz içi

1 adet kırmızı elma

1/3 demet kıyılmış maydanoz

Mor lahana salatası yapılışı

Kırmızı lahanayı ince ince doğrayın. Tuz ve sirke ile kırmızı lahanayı iyice ovun. Ovulan kırmızı lahanaların içerisine elme ve cevizleri ekleyin. Zeytinyağı, limon, nar ekşisi ve bir çimdik tuzu karıştırıp salataya ekleyin ve karıştırın. Üzerine maydanoz serpiştirip servis edin.

Sufle tatlısı tarifi

Sufle malzemeleri

125 gram bitter çikolata

125 ml süt

3 adet yumurta(sarıları ve beyazları ayrılmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı un

1/4 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı toz şeker

Sufle pişirme kaplarını yağlamak için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı kakao

Sufle servisi için:

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Sufle yapılışı

Sütü ufak bir tencereye alın ve kaynayana kadar pişirin. İçine çikolata ilave edin. Çikolata eriyince ocaktan alın. Ayrı bir tencerede 2 yemek kaşığı tereyağını eritin. Üzerine 1,5 yemek kaşığı un ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Un kavrulunca çikolatalı sütlü karışımı içine yavaş yavaş ilave edin. 2 yemek kaşığı toz şeker atarak sürekli karıştırın. Daha sonra 3 adet yumurta sarısını da ilave edin ve 2 dakika daha karıştırdıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Derin bir kasede 3 adet yumurta beyazını bir cimcik tuz ile birlikte iyice köpürene kadar çırpın (kaseyi ters çevirdiğinizde akmaması lazım). Yağlanmış ve kakao kaplanmış sufle kaplarına bir parmak boşluk kalacak şeklide harcı bölüştürün ve inceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz üzerine pudra şekeri serpiştirip servis edin.