'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (07 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde yayla çorbası tarifi, tavuk sote tarifi, bulgur pilavı tarifi ve balkabağı tatlısı var.

Yayla çorbası tarifi

Yayla çorbası malzemeleri

- 1 çay bardağı pirinç

- 7 su bardağı su

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 yumurta

- Yarım çay bardağı un

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 2 yemek kaşığı tereyağ

- Tuz

- Nane

Yayla çorbası yapılışı

Su, sıvı yağ, tuz ve pirinçler tencereye alınır. Pirinçler yumuşayıncaya kadar kaynatılır. Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta, nane ve un, 1 su bardağına yakın su ile birlikte iyice çırpılır. Pirinçler yumuşayınca hızlıca karıştırarak yoğurtlu karışım çorbaya eklenir. Kaynayana kadar karıştırılır. Kaynayınca kısık ateşte 10-15 dk kaynatılır. Ara sıra karıştırmayı ihmal etmeyin. Çorbamız piştikten sonra altı kapatılır. Çorbamızı hazır.

Tavuk sote tarifi

Tavuk sote malzemeleri

- Yarım kg tavuk göğsü

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- 2 adet yeşil biber

- 1 adet kırmızı biber

- 1 adet soğan

- 2 diş sarımsak

- 2 adet domates

- Karabiber

- Pul biber

- Tuz

- 1 su bardağı su

Tavuk sote yapılışı

Tavuk göğüsü kuşbaşı doğranır. Soğanları piyazlık, biberleri julyen, domatesleri küp küp doğrayın. Kısık ateşte tavukları arada karıştırarak kavurun. Suyunu çekince soğanları ve doğranmış sarımsakları ekleyin. 1 - 2 dakika kavurduktan sonra biberleri ilave edin. Biberler sotelenince domatesleri, salçayı, baharatları ve tuzu ekleyip pişirmeye devam edin. Üzerine 1 bardak su ekleyin ve tavuk pişene kadar kapağı kapalı pişirmeye devam edin. Sıcak servis edin.

Sebzeli bulgur pilavı tarifi

Sebzeli bulgur pilavı malzemeleri

- 5 yemek kaşığı tereyağı

- 1 orta boy soğan

- 3 biber

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 1 kapya biber

- 2 su bardağı pilavlık bulgur

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 4 su bardağı su (kaynar)

Sebzeli bulgur pilavı yapılışı

Pilav tenceresine yağı alın ve eritin. Eriyen yağın içerisine yemeklik doğranan soğanları ekleyin ve rengi değişene kadar kavurun. Soğanların üzerine küp küp doğranan biberleri ve kapya biberi ekliyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Kavrulunca üzerine salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar yine kavuruyoruz. Üzerine bulgurları ekleyip iyice karıştırıyoruz. Üzerine kaynar suyu ekleyip tuzu ilave edip kapağını kapatıyoruz. Bulgurlar şişip suyu çekince altını kapatıyoruz.

Bal kabağı tatlısı tarifi

Balkabağı tatlısı malzemeleri

- 2 kg balkabağı

- 1,5 su bardağı toz şeker (kabağın cinsine göre artabilir)

- 1 su bardağı dövülmüş ceviz

- Arzuya göre tahin

- İsteğe bağlı kaymak

Balkabağı tatlısı yapılışı

Kabak ince ince dilimlenir ve sonra soyulup çekirdekleri çıkartılır. Yıkandıktan sonra 2 - 3 parmak genişliğinde doğranır. Büyük ve yayvan bir tencereye aralarına şeker serperek kabaklar kat kat dizilir. 5 - 6 saat veya bir gece şekere yatırılmış şekilde bekletilir ve sonrasında kısık ateşte kendini salmış suyuyla kabaklar yumuşayıncaya kadar pişirin. Şerbetinin koyulaşması için pişirme işlemi sırasında kapağını açık tutun. Soğuduktan sonra üzerine tahin, kaymak ve dövülmüş ceviz ile servis edebilirsiniz.

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