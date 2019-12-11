'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (11 Aralık 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde tarhana çorbası tarifi, Meksika usulu tavuk tarifi, erişte makarna tarifi ve saray lokumu tarifleri var.

Tarhana çorbası tarifi

Tarhana çorbası malzemeleri

- 3 yemek kaşığı toz Tarhana

- 1 Çorba Kaşığı Salça ( domates ve biber)

- 1 Çorba Kaşığı Tereyağı

- 3 diş sarımsak

- Tuz

- 1 Çay Kaşığı Kırmızı biber

Tarhana çorbası yapılışı

1 çorba kaşığı tereyağı tencereye alıp, eritin. 1 çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyip yağda kızdırın. 3 diş sarımsağı ince ince içerisine doğrayın (sarımsağın ağza gelmesini istemiyorsanız rendeden geçirin). 5 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. Üzerine pul biber serperek servis edebilirsiniz.

Meksika usulü tavuk tarifi

Meksika usulü tavuk malzemeleri

- 3 Yemek Kaşığı Zeytinyağ

- 350 g Tavuk Göğsü

- 3 Tatlı Kırmızı Biber

- 3 Yeşil Biber

- 1 Paket Krema

- 5 Adet Biberiye Turşusu (2 Yemek Kaşığı Suyu)

- 2 Yemek Kaşığı Soya Sos

- Tuz ve Biber

Meksika usulü tavuk yapılışı

Bir teflon tavaya yağ ilave ediyoruz. Yeşil ve kırmızı biberleri uzun uzun doğrayıp kızdırılmış tavaya ekliyoruz. Biberler kızarınca bir tabağa alıyoruz. Tavuk göğsünü de uzun ince doğruyoruz ve tuzla karabibere buluyoruz. Biberleri kızarttığımız tavaya ekliyoruz. Pişene kadar kavuruyoruz. Pişen tavukları da tabağa alıyoruz. Aynı tavada sosu yapmaya başlıyoruz. 1 paket kremayı tavanın içerisine ekliyoruz. Biberiye turşusunu ve suyu ekliyoruz. Daha sonra soya sosunu ilave ediyoruz ve iyice kaynatıyoruz. Sos kaynamaya başlayınca kızarttığımız biberleri ve tavukları ilave ediyoruz. Pişirmeye devam ediyoruz. Ortalama 5 dakika daha piştikten sonra Meksika usulü tavuğumuz hazır.

Erişte makarna tarifi

Erişte makarna malzemeleri

- 2 su bardağı erişte

- Yeteri kadar su (kaynar)

- Tuz

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 Yemek kaşığı dolusu tereyağ

Erişte makarna yapılışı

Orta boy genişliğinde bir tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyulur ve üzerine 2 su bardağı erişte dökülür. Orta ateşte hafif renk değiştirinceye kadar kavrulur. Daha sonra üzerini yarım parmak geçecek kadar su eklenir. Damak tadınıza göre su ekleyebilirsiniz. Erişteler yumuşayıncaya kadar haşlanır. Piştikten sonra süzgeç yardımıyla erişteler süzülür. Erişteyi haşladığınız tencereye 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı koyup eritilir. Eriyen tereyağın üzerine süzülmüş erişteler eklenir. 2 - 3 defa karıştırıldıktan sonra eriştenin altı kapatılır. 5 dakika dinlenince servise hazır.

Saray lokumu tarifi

Saray lokumu malzemeleri

- 2 Paket yulaflı bisküvi

- 6 su bardağı süt

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 su bardağı un

- 3 yemek kaşığı kakao

- 1 yemek kaşığı tereyağ

- 1 paket vanilya

- 100 gram bitter çikolata

- 2 paket krem şanti

Saray lokumu yapılışı

2 paket yulaflı bisküviyi rondodan geçirdik ve tepsiye aldık.

Muhallebisi için; 1 litre sütü, 1 su bardağı toz şekerini, 1 su bardağı unu, 3 yemek kaşığı kakaoyu tencereye aldık ve koyu bir kıvam alana dek kaynattık. 1 yemek kaşığı tereyağı,1 paket vanilya, 100 gram bitter çikolata ekledik.

Muhallebimizi bisküvilerin üzerine döktük ve spatula yardımı ile yaydık, dolapta 20 dakika kadar beklettik.

2 paket krem şanti ve 1 su bardağı sütü çırptık ve tatlımızın üzerine sürüp 5-10 dakika tekrar dolapta beklettik.

Tatlımızı kestik ve rulo şeklinde sarıp sunuma hazır hale getirdik.

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