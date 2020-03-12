'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (12 Mart 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde domates çorbası tarifi, kuru fasulye tarifi, tel şehriyeli bulgur pilavı tarifi ve zerde tatlısı tarifi var.

Domates çorbası tarifi

Domates çorbası yapılışı

5 adet büyük boy sulu domates

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı sıcak et suyu

2 çay bardağı sıcak süt

Domates çorbası yapılışı

1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin. 2 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte, tereyağında kavurun. 5 adet rendelenmiş domatesi kavrulmuş un karışımına ekledikten sonra 5 dakika kadar pişirin. Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyunu ilave edin. Kesilmemesi için küçük bir cezvede ısıttığınız 2 çay bardağı sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Daha pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirin. Servis kaselerine aldığınız çorbayı, rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

Kuru fasulye tarifi

Kuru fasulye malzemeleri

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet orta boy kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

500 gram kuru fasulye(1 gece önceden ıslatılmış)

3 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

1/2 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

Kuru fasulye yemeği yapılışı

4 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tereyağını derin bir tencereye aktarın ve kızdırın.1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı da ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Soğanlar kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Son olarak bir gece önceden suda beklettiğiniz kuru fasulyeleri de tencereye ekleyin. Sonra 1-2 dakika karıştırın ve 3 su bardağı su, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyin, kapağını kapatıp fasulyeler yumuşayana kadar pişirin.

Şehriyeli bulgur pilavı tarifi

Şehriyeli bulgur pilavı malzemeleri

5 yemek kaşığı tereyağı

½ su bardağı arpa şehriye

2 su bardağı pilavlık bulgur

1 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı su (kaynar)

Şehriyeli bulgur pilavı yapılışı

Yayvan bir tencerede tereyağını eritin ve arpa şehriyeleri kahverengileşinceye kadar kavurun. Bulguru tencereye ekleyin ve kavurmaya devam edin. Tuzu da ilave edip 2-3 dakika daha kavurun. Üzerine sıcak suyu dökün ve kapağını kapatıp orta ateşte pişirin. Suyunu çektiğinde kaşığın arkasıyla dibine doğru delik açın. Eğer bulgurlar ortada geri toplanmıyorsa pişmiş demektir. Ocağın altını kapatıp kapağın altına kağıt havlu yerleştirin ve 15 dakika dinlendirin. Pilav dinlendikten sonra çatal yardımıyla bulgurları havalandırıp servis edin.

Zerde tatlısı tarifi

Zerde tatlısı malzemeleri

1 çay bardağı kırık pirinç

6-7 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

3 tatlı kaşığı nişasta

1 çay bardağı su (nişastayı çözdürmek için)

1 çay kaşığı safran (veya zerdeçal)

1 yemek kaşığı gül suyu

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

Zerde tatlısı yapılışı

Su ve pirinç bir tencereye alınarak haşlanılır. Pirinçler haşlanınca şeker, safran, güldüğü, dolmalık fıstık, kuş üzümü eklenir, bir taşım daha kaynatılır. 1 çay bardağı su ile nişasta eritilir ve tencereye eklenir. 2-3 dakika daha kaynatılıp kaselere bölünür.