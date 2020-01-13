'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (13 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde yayla çorbası tarifi, ıspanak yemeği tarifi, çanak salata tarifi ve şerbetli badem tatlısı var.

Yayla çorbası tarifi

Yayla çorbası malzemeleri

- 1 çay bardağı pirinç

- 7 su bardağı su

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 yumurta

- Yarım çay bardağı un

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 2 yemek kaşığı tereyağ

- Tuz

- Nane

Su, sıvı yağ, tuz ve pirinçler tencereye alınır. Pirinçler yumuşayıncaya kadar kaynatılır. Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta, nane ve un, 1 su bardağına yakın su ile birlikte iyice çırpılır. Pirinçler yumuşayınca hızlıca karıştırarak yoğurtlu karışım çorbaya eklenir. Kaynayana kadar karıştırılır. Kaynayınca kısık ateşte 10-15 dk kaynatılır. Ara sıra karıştırmayı ihmal etmeyin. Çorbamız piştikten sonra altı kapatılır. Çorbamızı hazır.

Ispanak yemeği tarifi

Ispanak yemeği malzemeleri

- 1 kg ıspanak

- 1 adet kuru soğan

- Yarım çay bardağı pirinç

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- Tuz

- Karabiber

- Pul biber

Başlangıç olarak ıspanakları temizleyelim. Diğer taraftan soğanı doğrayıp sıvı yağda pembeleşene dek kavuralım. Salçayı ilave edelim. Ardından ıspanakları da ekleyelim ve ıspanaklar eriyinceye kadar kavuralım. Yarım çay bardağı yıkanmış pirinci, tuz ve baharatları da ilave edelim. 1 su bardağı kaynar suyu da ekleyerek tencerenin kapağını kapatalım, kısık ateşte pirinçler yumuşayana dek pişirelim. Sıcak servis edelim.

Çanak salata tarifi

Çanak salata malzemeleri

- 1 su bardağı ince bulgur

- 1 adet kuru soğan

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı salça

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı kimyon

- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

- 1 çay kaşığı tuz

- 5 adet patates

- 1 adet havuç

- 1 su bardağı haşlanmış bezelye

- 5 adet kornişon turşu

- 1 su bardağı yoğurt

- Yarım su bardağı mayonez

4 adet patatesi haşlayın, kabuklarını soyup robottan çekerek püre haline getirin ve bir kaba alın. Bulguru derince bir kaba alın ve üstüne 1 su bardağı kaynar su döküp yaklaşık 10 dakika bekletin. Soğanı ince ince doğrayın ve tavaya zeytinyağı ekleyip kavurun, içerisine salçayı ve baharatlarını da ekleyip kavurmaya devam edin. Hazırladığınız salçalı sosu püre haline getirdiğiniz patateslerin üstüne dökün, kabarmış olan bulguru da ekleyin ve yoğurup, dinlenmesi için buzdolabına kaldırın. Salatası için; kalan 1 patatesi ve havucu küp küp doğrayın. Üstünü geçecek kadar su ilave edin ve sebzeler yumuşayana dek haşlayın. Sonrasında süzün, haşlanmış bezelyeleri ve küp küp doğradığınız turşuları ekleyin. Yoğurt, mayonez ve ince ince doğranmış dereotunu da ekleyip karıştırın. Salatanız hazır. Hazırlayıp dinlenmesi için dolaba kaldırdığınız patatesli harcı alın ve elinizle mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıp çanak şekli vererek bir servis tabağına dizin. Tüm malzemeyi bu şekilde hazırladıktan sonra, hazırlamış olduğunuz salatayı içlerine paylaştırın. Dereotu ile süsleyip servis edin.

Şerbetli badem tatlısı malzemeleri

Şerbetli badem tatlısı hamuru için

- 60 gram oda sıcaklığında tereyağ

- Yarım çay bardağı zeytinyağı

- 1 adet yumurta

- 1 paket vanilya

- Yarım paket kabartma tozu

- 2 + 1/4 su bardağı un

Şerbetli badem tatlısı süslemek için

- 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

Şerbetli badem tatlısı şerbeti için

- 1,5 su bardağı toz şeker

- 2 su bardağı su

- 1 - 2 damla limon suyu

Şerbetli badem tatlısı üzeri için

- Yarım çay bardağı irmik

Şerbetli badem tatlısı yapılışı

Öncelikle şerbeti hazırlıyoruz. Tencereye şeker ve suyu koyup karıştırın. Kaynayana kadar karıştırma işlemine devam edin. Kaynayan şerbete limon suyu ekleyip altını kapatın ve soğuması için kenara alın.

Hamuru yapmak için bütün hamur malzemelerini bir kaba koyun ve iyice yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde etmiş olacağız. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip ceviz büyüklüğünde kopardığınız hamurları şekil vererek tepsiye yerleştirin. Şekil verme işlemi bitince hamurların ortasına bıçağın tersiyle çok derin olmayacak şeklide yarıklar açın. 180 derece fırında tatlıların üstü kızarana kadar pişirin.

Tatlıların üstü kızarınca 1 - 2 dakika bekletin ve başka tepsiye aktarın. Tatlılar sıcakken üzerine soğumuş şerbeti gezdirin ve çekmesini bekleyin. Şerbeti çekip soğuyan tatlıları süsleyip servis edebilirsiniz.