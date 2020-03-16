'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (16 Mart 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde yayla çorbası tarifi, tavuklu salata tarifi, humus tarifi ve havuçlu toplar tarifi var.

Yayla çorbası tarifi

Yayla çorbası malzemeleri

1 çay bardağı pirinç

7 su bardağı su

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta

Yarım çay bardağı un

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağ

Tuz

Nane

Yayla çorbası yapılışı

Su, sıvı yağ, tuz ve pirinçler tencereye alınır. Pirinçler yumuşayıncaya kadar kaynatılır. Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta, nane ve un, 1 su bardağına yakın su ile birlikte iyice çırpılır. Pirinçler yumuşayınca hızlıca karıştırarak yoğurtlu karışım çorbaya eklenir. Kaynayana kadar karıştırılır. Kaynayınca kısık ateşte 10-15 dk kaynatılır. Ara sıra karıştırmayı ihmal etmeyin. Çorba piştikten sonra altı kapatılır ve sıcak servis edilir.

Tavuklu salata tarifi

Tavuklu salata ﻿﻿malzemeleri

1 adet tavuk göğsü ( kuşbaşı doğranmış)

1/2 adet orta boy göbek marul

1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

1 adet salatalık

1 adet domates

2 yemek kaşığı mısır

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı kekik

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı elma sirkesi

Tavuklu salata yapılışı

Teflon tavayı iyice kızdırın. Kızgın tavaya tavuk göğüslerini ilave edin. Üzerine kapak kapatın ve suyunu salıp çekene kadar pişmeye bırakın. Bu arada bütün sebzeleri iyice yıkayın. Salata kasesine doğranmış marulları ilave edip üzerine salatalık, domatesi doğrayın. İyice karıştırıp mısırları ilave edin. Yarım çay kaşığı tuz, zeytinyağı ve sirkeyi ilave edip tekrar güzelce karıştırın. Pişen tavuğun üstüne kekik, pulbiber, karabiber ve yarım çay kaşığı tuzu ilave edip 1 dakika daha karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp salatanın üzerine ilave edin.

Humus tarifi

Humus malzemeleri

400 gram konserve nohut

2 yemek kaşığı tahin

3 diş sarımsak

5-6 yemek kaşığı zeytinyağı

1 limonun suyu

Kırmızı biber

Kimyon

Kişniş

Tuz, karabiber

Humus yapılışı

Nohuttan bir yemek kaşığı ayırın. Kişniş hariç kalan bütün malzemeyi rondodan geçirin. Eğer kıvamı koyu gelirse biraz su ekleyerek açabilirsiniz. Hazırladığınız humusu, kişniş ve 1 yemek kaşığı nohut ile süsleyin.

Havuçlu toplar tarifi

Havuçlu toplar malzemeleri

3 orta boy havuç

1 adet yeşil elma

2 yemek kaşığı pekmez

1 çay bardağı fındık

2 çay bardağı yulaf

1 çay kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı süt

Vanilya (İsteğe bağlı)

Havuçlu toplar yapılışı

Yeşil elma ve havuçları ince rende ile rendeleyip teflon tavaya alın. İçine pekmezi ilave edip orta ateşte 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp ayrı bir kasede sıcakken süt ve yulaflı ekleyip iyice yoğurun. Bir kenarda soğumaya bırakın. Soğuyunca yulaflar yumuşayıp hamurunuz daha kıvamlı bir hale gelecektir. Soğuduktan sonra kalan tüm malzemeleri ekleyin ve karıştırın. Minik toplar yaparak Hindistan cevizine bulayın.