'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (19 Mart 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde kremalı mantar çorbası tarifi, tavuk köfte tarifi, sebzeli bulgur pilavı tarifi ve un helvası tarifi var.

Kremalı mantar çorbası tarifi

Kremalı mantar çorbası malzemeleri

250 gram mantar

1 adet orta boy kuru soğan

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 su bardağı krema

2 yemek kaşığı un

5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Kremalı mantar çorbası yapılışı

Üzerlerini nemli bir bez yardımıyla temizlediğiniz mantarları küçük parçalar ya da ince dilimler halinde kesin. Kuru soğanı küçük küpler halinde kesin. 3 yemek kaşığı zeytinyağını geniş bir tencerede kızdırın. Doğranmış kuru soğanları ekleyip kavurmaya başlayın. Mantarları katıp hafif bir renk alıp suyunu çekene kadar kuru soğanlarla birlikte kavurma işlemini sürdürün. Kavrulan mantar ve kuru soğanlara sıcak su ekleyip kısık ateşte kaynamaya bırakın. Ayrı bir tavada kalan zeytinyağını kızdırıp azar azar un ekleyin. Kısık ateşte sürekli karıştırıp kokusu çıkana kadar kavurun. Kaynamakta olan çorba suyundan kavrulmuş una ilave edip bir çırpıcı yardımıyla hızlıca karıştırarak kıvamını açın. Hazırladığınız unlu terbiye karışımını çorba tenceresine aktarın. Tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ile tatlandırın. Aralarda karıştırarak orta ateşte kaynamaya bırakın. Son olarak kremayı ekleyip kısık ateşte 2-3 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. İnce ince doğranmış maydanoz yaprakları eşliğinde sıcağı sıcağına servis yapın.

Tavuk köfte tarifi

Tavuk köfte malzemeleri

2 adet tavuk göğsü

3 yemek kaşığı galeta unu

1 adet küçük soğan

8 dal maydanoz

4 yemek kaşığı domates sosu veya 1 tatlı kaşığı salça

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı süt veya su

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

Kimyon

Tavuk köfte kızartmak için:

Az sıvı yağ

Tavuk köfte yapılışı

Tavuk göğsünü robotta çekin. Rendelenmiş soğan, domates sosu veya salça, yumurta, maydanoz, süt veya su, baharatlar ve galeta unu hepsi birden bir kaba ekleyip yoğurun. Dolapta yarım saat dinlendirin. Dinlenen harçtan parçalar alınıp istenilen şekli verin ve çok az sıvı yağda kızartılır. Sıcak servis edilir.

Sebzeli bulgur pilavı tarifi

Sebzeli bulgur pilavı malzemeleri

5 yemek kaşığı tereyağı

1 orta boy soğan

3 biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 kapya biber

2 su bardağı pilavlık bulgur

1 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı su (kaynar)

Sebzeli bulgur pilavı yapılışı

Pilav tenceresine yağı alın ve eritin. Eriyen yağın içerisine yemeklik doğranan soğanları ekleyin ve rengi değişene kadar kavurun. Soğanların üzerine küp küp doğranan biberleri ve kapya biberi ekliyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Kavrulunca üzerine salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar yine kavuruyoruz. Üzerine bulgurları ekleyip iyice karıştırıyoruz. Üzerine kaynar suyu ekleyip tuzu ilave edip kapağını kapatıyoruz. Bulgurlar şişip suyu çekince altını kapatıyoruz.

Un helvası tarifi

Un helvası malzemeleri

2,5 su bardağı un

200 gram tereyağ

3 çorba kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı toz şeker

Un helvası yapılışı

Derin bir tencere içerisinde tereyağı eritilip içerisine bir miktar sıvı yağ eklenir. Ardından unu ilave ederek kısık ateşte yavaş yavaş karıştırılır. Un kahverengi kıvama gelene kadar kavurma işlemine devam edilir. Bu işlem yapılırken başka bir kapta oda sıcaklığındaki sütün içerisinde şeker eritilir. İstenilen renge gelen una şerbet ilave edilir ve tahta kaşığa yapışmayacak kıvama gelene kadar pişirilir. Tahta kaşığa yapışma olmayınca ocaktan alınır ve bir süre dinlendirilir. Servis edilirken tarçın, ceviz yada fındık ile süslenip sunum yapılabilir.

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