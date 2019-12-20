'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (20 Aralık 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde bezelye çorbası tarifi, fırında yumurtalı ıspanak tarifi, pirinç pilavı tarifi ve hurma tatlısı tarifleri var.

Bezelye çorbası tarifi

Bezelye çorbası malzemeleri

- 2,5 litre et suyu

- 250 gram kuru bezelye (1 bardak)

- 2 orta boy soğan

- 1 küçük havuç

- 2 yemek kaşığı un

- 2 yemek kaşığı ( tepeleme) tereyağı veya margarin

- Yarım yemek kaşığı tuz

Bezelye çorbası terbiyesi için:

- 1 bardak süt

- 2 yumurta sarısı

Bezelye çorbası yapılışı

Bezelyeler ayıklanıp 4 - 5 saat suda beklenilir. Soğan ve havuçları küçük parçalara doğrayıp, yağla birlikte kısık ateşte 4 - 5 dakika pişirin. Un katın ve 2 - 3 dakika daha kavurun. Et suyu ve bezelyeyi ekleyin, kısık ateşte bezelyeler ezilinceye kadar pişirin. Çorbayı süzgeçten geçirerek başka bir tencereye aktarın. Tuz atıp tekrar ateşe ekleyin. Sütlü terbiyesini ekleyin. Sıcak servis edin.

Fırında yumurtalı ıspanak tarifi

Fırında yumurtalı ıspanak malzemeleri

- 500 gram ıspanak

- 4 adet yumurta

- 1 adet soğan

- 200 gram pastırma veya 1 çorba kaşığı çemen

- 250 gram kıyma

- Yarım su bardağı kaşar peyniri (rendelenmiş)

- Yarım su bardağı sıvı yağ

Fırında yumurtalı ıspanak yapılışı

Ispanaklar güzelce yıkanır, ayıklanır ve süzülür. Ispanaklara hiç su eklemeden tencerede kendi suyuyla hafifçe kavuralım. Bir tavaya yağı ekleyelim. Soğanları piyazlık doğrayalım ve pembeleşene kadar kavuralım. Kıymayı ilave edip, rengi dönünceye kadar kavuralım. Pastırmayı veya çemeni ekleyelim. Ispanakları doğrayıp, onuda tavaya alalım. Ara sıra karıştırarak kavurmaya devam edin. Yemeği küçük bir tepsiye aktaralım ve her yerine eşit şeklide yayalım. Tepsdeki ıspanakların içine 4 oyun açalım ve oyukların içine yumurtaları kıralım. Tuz, karabiber ekleyip fırına verelim. Kaşar eklemek istiyorsanız fırına vermeden önce üzerine serpebilirsiniz.

Pirinç pilavı tarifi

Pirinç pilavı malzemeleri

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- 1,5 su bardağı baldo pirinç

- 1,5 su bardağı sıcak tavuk suyu

- 1 adet kesme şeker

- 4 damla limon suyu

- 1/2 çay kaşığı tuz

Pirinç pilavı yapılışı

Tereyağı ve ay çiçek yağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Berrak bir su çıkana kadar soğuk suda yıkadığınız pirincin fazla suyunu süzdürün. Şeffaf bir görünüm alana kadar pirinçleri kavurmaya başlayın. Pirinçlerin tane tane olması ve beyazlığını koruması için esmer şeker ve taze sıkılmış limon suyunu ilave edin. Sıcak tavuk suyunu katıp tuzla tatlandırın. Sadece bir kez tahta bir kaşıkla karıştırdığınız pilavı, kapağını kapattığınız pilav tenceresinde kısık ateşte 10-12 dakika pişirin. Sürenin sonunda pirinçler uzayıp suyunu çektiğinde pilavın üzerine kağıt havlu örtün, kapağını kapatın. Arzuya göre tencereyi de nemli bir mutfak beziyle sarıp demlenmesi için bir kenarda bekletin.

Hurma tatlısı tarifi

Hurma tatlısı malzemeleri

- 1 paket eritilmiş ılımış margarin

- 1 adet yumurta

- 1 yemek kaşığı tepeleme yoğurt

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 4. 5 su bardağı un

- 1 paket vanilya

- Yarım paket kabartma tozu

- 1 tutam tuz

- Yarım çay bardağı toz şeker

Hurma tatlısı şerbeti için;

- 3 su bardağı su

- 3 su bardağı toz şeker

- Bir kaç damla limon suyu

Hurma tatlısı süslemek için;

- Hindistan cevizi

- Antep fıstığı

Hurma tatlısı yapılışı

Tatlıya başlamadan önce şerbetini hazırlamamız gerekiyor. Şerbetin çok yoğun olmaması lazım çokta sıvı kalmayacak şekilde kıvam altığında ocağın altını kapatın. Margarini yapmadan kısık ateşte eritin. Yoğurma kabına eriyen margarini ilave edip diğer malzemeleri üzerine ekleyin. Ele yağışmayan hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan küçük parçalar yapıp, kalburun üstüne hafif bastırıp yuvarlıyoruz ve pişirme kağıdı serili tepsiye diziyoruz. Bütün hamur bitene kadar bu işlemi yapıyoruz. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırına atıyoruz üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Piştikten sonra 5 dakika dinlendiriyoruz ve şerbetliyoruz. Şerbetini çekince servis edebilirsiniz.

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