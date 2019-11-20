Günün menüsü (20 Kasım 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size olabildiğince yardımcı olacak günün menüsünde bugün ezo gelin çorbası, sebze graten, kepekli makarna ve muzlu muhallebi var. Birbirinden lezzetli tariflere bir bakalım.

Ezo gelin çorbası

Malzemeler

- 2 çay bardağı mercimek

- 3 yemek kaşığı pirinç

- 2 yemek kaşığı bulgur

- 1 adet soğan

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 6 su bardağı sıcak su

- 1 tatlı kaşığı nane

- 1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

Sıcak suyu geniş bir tencerede kaynatın. Yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz 2 çay bardağı kırmızı mercimeği tencereye aktarın. 3 yemek kaşığı pirinci, 2 yemek kaşığı bulguru ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencereye aktarın. Yaklaşık 35 dakika, kırmızı mercimekler yumuşayana kadar pişirin. Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Üzerine 1 adet küp doğranmış kuru soğanı ekleyin ve kavurmaya başlayın. Kavrulan soğanlara 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekleyin. 1 tatlı kaşığı naneyi ekleyip, 2 dakika daha kavurun. Kavrulan sosunuzu ocaktan alın. Bakliyatları kaynattığınız tencereye kavrulan salçalı soğan karışımı ekleyin. Sonra hızlıca karıştırdığınız çorbayı 10 dakika daha pişirin. Limon suyu ve pul biber ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

İpucu

Çorbada tane olsun istemiyorsanız çorba piştikten sonra blenderdan geçiriniz.

Sebze graten

Malzemeler

- 4 Adet Patates

- 3 Adet Patlıcan

- 4 Adet Kabak

- 4 Adet Biber

- 3 Adet Domates

- 2 Adet Havuç

- 1 Su Bardağı Bezelye

- 3-4 Diş Sarımsak

- 1 Çay Bardağı Sıvı yağ

- Baharat(Pul biber, Toz Kırmızı biber Karabiber, Kekik )

- Tuz

Beşamel sos için

- 3 Su Bardağı Süt

- 2, 5 yemek kaşığı un

- 1 Yemek kaşığı Tereyağ

- 2-3 yemek kaşığı Sıvı yağ

- Karabiber

-Tuz

Üzeri için

- Kaşar peynir

Yapılışı

Öncelikle patlıcanları alacalı olarak soyup küp küp doğrayalım ve tuzlu suda on beş dakika bekletelim. Bu arada diğer sebzelerin de kabuklarını soyup hepsini küp küp doğrayalım ve derin kabın içine alıp içine patlıcanları baharatları tuzu ve yağı döküp güzelce hepsini harmanyalım ve fırın tepsisine döküp eşit şekilde yayalım önceden ısıtılmış fırında 200 °de pişirelim. Bütün sebzelerin iyice pişmesi için spatula ile mutlaka arada karıştıralım yoksa sebzelerin bir kısmı çiğ kalabilir. Sebzeler pişerken beşamel sosu hazırlayalım ;Yağları eritip unu dökelim iki üç dakika kavurduktan sonra yavaş yavaş sütü döküp çırpma teliyle pişinceye kadar sürekli karıştırıp son olarak tuzu biberide döküp ocağın altını kapatalım. Beşamel sos bekledikçe kıvamı koyulaşıyor (İçine biraz süt döküp açabilirsiniz) veya sebzelerin pişmesine yakın hazırlayabilirsiniz. Pişen sebzelerin üzerine beşamel sosunu döküp her tarafına yaydıktan sonra kaşar peynirini serpiştirelim peynirler eriyip kızarana pişirip fırından çıkartalım. Sebzeli graten hazır afiyet olsun.

Kepekli makarna

Malzemeler

- 350 gr kepeli makarna

- 6 su bardağı su

- 3 yemek kaşığı sıvıyağ

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

Derin bir tencerenin içerisine 6 su bardağı su koyulur ve 3 yemek kaşığı sıvıyağ dökülür. Su kaynamaya bırakılır. Kaynayan suyun içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ve makarnalar dökülür. Ortalama 8 - 10 dakika kaynatılır. Yumuşayan makarnalar süzgeçle süzülür. Makarnayı haşladığımız tencere boşken 2 yemek kaşığı tereyağı eklenir ve eritilir. Eriyen makarnanın üstüne süzgeçteki makarnalar alınır. 1 dakika daha iyice karıştırarak tereyağın hepsine bulaşması sağlanır. Makarnamız hazır afiyet olsun.

Muzlu muhallebi

Malzemeler

- 5 su bardağı süt

- 4 yemek kaşığı buğday nişastası

- 4 yemek kaşığı un

- 6 yemek kaşığı toz şeker

- 3 adet muz

- 1 paket vanilya

Üzeri için

- 80 gram bitter çikolata veya 10 adet bebe bisküvisi

Yapılışı

Soğuk süt, buğday nişastası, un ve toz şekeri derin bir karıştırma kabına alın. Bir çırpıcı yardımıyla karıştırdığınız malzemeleri kısık ateşte ve aralarda karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Koyulaşmaya başlayan muhallebi karışımına vanilya ekleyip kısa bir süre daha pişirin. Ocaktan aldığınız muhallebiyi oda sıcaklığında dinlendirin. Kabuklarını soyduğunuz 2 adet muzu püre haline getirin. Muz püresini hazırladığınız muhallebiye karıştırarak çırpıcıyla pürüzsüz hale getirin. Servis kaselerine paylaştırdığınız muhallebiyi buzdolabında soğutun. Servis yapacağınız zaman üzerine bitter çikolata veya bebe bisküvisi rendeleyin. Sunum için üzerine 2 dilim muz da ekleyebilirsiniz.

İpucu

Muhallebi karışımını kısık ateşte ve aralarda karıştırarak pişirmeye özen gösterin. Vanilyayı ocağın altını kapatmadan 1 dakika önce ekleyin.

Bu haberi de okudular Ihlamur nasıl kaynatılır?

Bu haberi de okudular Kerevizin faydaları nelerdir?