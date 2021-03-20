Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (20 Mart 2021)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde etli türlü ve pilav yemeği var.

'BUGÜN NE PİŞİRSEM' DİYENLERE GÜNÜN MENÜSÜ

ETLİ TÜRLÜ TARİFİ

MALZEMELER

300 gram kuşbaşı et

2-3 adet patlıcan

3-4 adet domates

2 kuru soğan

Yarım kilo yeşil fasulye

1-2 patates

2_3 adet biber

3-4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

3-4 yemek kaşığı sıvıyağ

Tuz

NASIL YAPILIR?

Sebzeler doğranıp hazırlanır. Tencereye önce biraz sıvıyağ konur. kurusoganlar piyazlık doğranır ve kavrulur. Eti tencereye alın ve kavurun. Üzerine önce yeşil fasulye koyup birazda su ekleyerek yarım saat pişirin sonra patlıcan üzerine biber, domates, sarımsak ekleyip tuzunu atın ve salçayı bir kasede biraz su ile açıp tencereye ekleyip pişirmeye devam edin. Kapağı kapalı olarak kısık ateşte pişirin. Afiyet olsun.

ERİŞTELİ PİLAV TARİFİ

MALZEMELER ;

1 su bardağı pirinç

1 yemek tabağı erişte

2 çorba kaşığı tereyağ

Tuz

NASIL YAPILIR?

Tenceremize suyu koyalım , kaynara geçince içine tuzumuzu ve yıkanmış olan pirincimizi koyalım . Pirinç orta seviyede pişince eriştemizi katalım .

Eriştemizde pişince süzgeçten geçirip tencereye alalım . Tereyağımızı eritip erişteli pilavımızın üzerine döküp karıştıralım . Pilavımız servise hazır ....

Not ; aldığınız erişte kavrulmamış ise hafif tavada kavura bilirsiniz . Yufkacılardan alırsanız kavrulmuş oluyor ...